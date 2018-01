L'Acadèmia del Cinema crea un nou premi Gaudí per votació popular

L'Acadèmia del Cinema Català ha creat el premi especial del públic a la millor pel·lícula, una iniciativa que obre els guardons a la votació dels espectadors. Fins al 22 de gener el públic pot votar a la web de l'Acadèmia la millor pel·lícula catalana de l'any entre les nominades a millor pel·lícula i millor pel·lícula en llengua no catalana. Enguany els candidats d'aquestes categories són 'Brava', 'Estiu 1993', 'Incerta glòria', 'La película de nuestra vida', 'Júlia ist', 'La librería', 'La llamada' i 'Tierra firme'.

Entre tots els espectadors que participin a la votació se sortejarà una entrada doble per assistir a la cerimònia de lliurament dels guardons, que serà el 28 de gener a l'Auditori del Fòrum CCIB. També se sortejarà un passi VIP doble per anar al cinema durant un any i una subscripció anual a FilminCAT. El títol guanyador d'aquest nou premi es donarà a conèixer amb la resta de categories durant la gala dels premis Gaudí.