L’Animac celebra la música de l’animació

Walt Disney ja va intuir amb Fantasia el potencial d’unir la música clàssica i l’animació. L’Animac de Lleida tornarà a celebrar aquesta conjunció amb la pel·lícula inaugural d’aquesta edició, que tindrà lloc del 22 al 25 de febrer: Animació per a les Quatre Estacions, una producció animada japonesa firmada per quatre realitzadors independents -un per a cada moviment de l’obra de Vivaldi-, serà projectada amb la música en viu de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Serà la première internacional del film, la primera projecció després de l’estrena al Japó.

La inauguració s’emmarca en una edició que posa el focus en la música del cinema animat. “És el 50% de la pel·lícula, sobretot en l’animació, i moltes vegades passa desapercebuda, cal posar-la en valor”, diu Carolina López, la directora de l’Animac. En sintonia amb aquest leitmotiv, el premi d’honor serà per a Norman Roger, compositor especialitzat en bandes sonores de curts i llargs animats que ha col·laborat amb els directors Michaël Dudok de Wit i Frédéric Back. El premi Trajectòria que l’Animac entrega a un creador de l’Estat serà, en la mateixa línia, per al compositor Zacarías M. de la Riva, el responsable de la música de la saga (curts i llargs) de Tadeu Jones. “Encara és jove, només té 45 anys, però ja és el músic espanyol que més bandes sonores de cinema animat ha fet”, assenyala López. I també amb la música com a fil conductor passaran per Lleida el compositor de Revolting rhymes, Ben Locket, i el txec Floex, especialista en bandes sonores de videojocs d’autor com Botanicula i Samorost.

Entre els llargs destaca el nominat a l’Oscar The breadwinner, el nou film de l’estudi irlandès Cartoon Saloon, responsables de La cançó del mar. Ambientada a l’Afganistan controlat pels talibans, la protagonista és una nena que es fa passar per nen per ajudar la seva família.

Qui sembra, recull

L’Animac sempre té en els curts una de les seccions estrella. La tria compta amb un dels curts nominats a l’Oscar, Negative space, però López destaca Morning cowboy, una peça que es veurà en la cloenda. “Els autors són dos germans de Lleida, Elena i Fernando Pomares, que de petits van venir a les sessions infantils de l’Animac. El Fernando ens va dir que si ell es dedica a l’animació és gràcies a nosaltres”, explica López. Un altre curt català serà Paneroles, el nou treball de la multipremiada parella d’animadors Anna Solanas i Marc Riba, els autors de Canis i Les bessones del carrer Ponent. I el dibuixant Juanjo Sáez hi presentarà Heavies tendres, la nova sèrie de TV3.

La mostra també obre la porta a works in progress com Black is beltza, el projecte de film animat del músic Fermin Muguruza, i Buñuel en el laberinto de las tortugas, adaptació del còmic de Fermín Solís que presentaran a Lleida el director Salvador Simó i el dissenyador de so Juan Ferro.