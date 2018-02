L'Animac creix un 10% en visitants en la 22a edició

L'Animac, la Mostra de Cinema d'Animació de Catalunya, tancarà aquest diumenge al vespre la seva 22a edició amb prop de 30.000 visitants, un 10% més que l'any passat, entre assistents a les projeccions, tallers i masterclass. També augmenten els espectadors en 800 i arriben fins als gairebé 13.000.

Aquesta última jornada ha acollit a la Llotja de Lleida més tallers per als més petits, com ara el 'Menjamitjons' i una masterclass de Normand Roger, músic de referència en animació i creador de 200 bandes sonores. L'Animac es converteix any rere any en una cita ineludible per als amants de l'animació. Un dels exemples és que tot i no ser un festival competitiu, hi ha creadors que escullen l'Animac per presentar els seus projectes, com 'The Breadwinner', una premiere espanyola.

La directora de la Mostra, Carolina López, ha explicat que els creadors d'aquesta pel·lícula es van posar en contacte amb l'Animac perquè volien estrenar-la a Lleida, la qual cosa demostra que cada vegada més "l'Animac és una referència a Catalunya i al món". El compositor Zacarías M. de la Riva, creador de la música de l'aclamada i premiada Tadeu Jones, impartirà aquesta tarda una masterclass i al vespre, durant la cloenda, se li lliurarà el Premi Trajectòria d'Animac 2018.