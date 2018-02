L'Arnau tornarà a ser un teatre de barraca

El Teatre Arnau, tancat des de fa 18 anys, ressorgirà com l'últim testimoni del teatre de barraca del Paral·lel. La proposta guanyadora per a la rehabilitació del teatre, 'Boca a Boca', de l'equip d'arquitectes H Arquitectes, mantindrà l'edifici actual. "Rescatem l'esquelet de fusta, el reforcem amb material contemporani i el mostrem", assegura l'arquitecte Roger Tudó. "L'estructura original és una complexa xarxa de bigues i pilars que estava a punt de col·lapsar-se", afegeix Tudó. L'estructura, que, com era originalment, serà una nau de tres cossos, no permet que s'hi construeixin pisos a sobre però sí que es refarà de nou l'espai del costat, que funcionarà com un cafè-ateneu. El cafè-ateneu serà un espai oberta al carrer, ja que la gran boca d'escena converteix la plaça en el mateix escenari i viceversa: "Es podrà actuar des de dins amb els espectadors a la plaça i viceversa", detalla Tudó.

El cafè-ateneu tindrà tres pisos i s'hi podran fer petites obres de teatre, conferències, presentacions de llibres i concerts. Els laterals del pis superior podran contenir i mostrar la memòria del Paral·lel. El repte dels arquitectes era que un mateix espai ho fos tot: un lloc per a la memòria, teatre i espai comunitari. "Som capaços de vincular elements de memòria històrica i cultura viva", destaca el comissionat de Cultura, Joan Subirats.

El consistori ha volgut ser prudent i no ha donat pressupost. Els arquitectes asseguren que tenen una certa flexibilitat, i que no hi haurà projecte executiu fins al gener del 2019. La previsió és iniciar les obres durant el primer semestre del 2019.

L'Arnau és l'últim teatre de barraca de Barcelona. Va ser inaugurat el 1904 i, entre molts altres artistes, el 1911 hi va actuar Raquel Meller, una de les cantants que va fer famós el cuplet i que el 1917 estrenava 'La font de Xirineu', el primer cuplet en català, compost per Rossend Llurba. El circ, el vodevil, el melodrama, el drama social, el teatre polític i el drama català van tenir el seu espai al Paral·lel. Moltes d'aquestes obres eren vetades als altres teatres de la ciutat però tenien un gran èxit entre les classes populars. Què es podrà veure a l'Arnau del segle XXI, però, encara està per decidir. El febrer del 2017 es va crear el projecte Arnau Itinerant, impulsat per diferents entitats i associacions sobretot del Raval, el Poble Sec i Sant Antoni. "Estem construint un projecte cultural fort i recolzat per una comunitat perquè volem evitar que hi hagi un continent buit com ha passat altres vegades. No farem el que fa la Sala Barts o l'Apolo perquè això ja existeix. El mateix origen de l'Arnau ja ens explica que serà una altra cosa", assegura Borja Lozano, de la plataforma Recuperem l'Arnau.

Sigui quin sigui el projecte cultural, que es donarà a conèixer els pròxims mesos, el teatre estarà preparat per a diferents disciplines: "Hi haurà una platea única que no serà fixa ni unidireccional", assegura Tudó. Per tant, s'hi podran fer espectacles de diferent format, des de circ fins a petites i grans obres passant per concerts. La platea es podrà ampliar i reduir: "Un concert electroacústic podrà acollir unes 500 persones però una obra de teatre convencional calculem que podrien ser 200", detalla Tudó.