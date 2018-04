L'Ateneu Barcelonès es quedarà l'Arxiu Pitarra

L'Arxiu Pitarra, ubicat fins ara a l'històric Restaurant Pitarra del carrer d'Avinyó, es traslladarà a l'Ateneu Barcelonès. L'entitat, que ho ha anunciat aquest dilluns, acollirà primeres edicions, manuscrits, cartes i dibuixos de Frederic Soler, conegut amb el pseudònim de Serafí Pitarra i un dels pares del teatre català. En total, l'Ateneu rebrà tota la documentació bibliogràfica i part de l'arxiu pictòric que es conservava al restaurant. Una vegada tingui tots els materials, que formaran part del seu fons teatral, l'entitat els processarà, restaurarà i digitalitzarà.

L'anunci del trasllat de l'arxiu arriba després que el Restaurant Pitarra hagi estat adquirit per uns nous propietaris que, segons l'Ajuntament de Barcelona, volen fer obres menors al local. Els propietaris han donat l'arxiu a l'Ateneu amb la voluntat que es preservi i se'n faci difusió.

Per preservar el valor patrimonial de l'immoble, el consistori es reunirà els propers dies amb els propietaris del restaurant per conèixer el projecte exacte d'obres, com també què tenen previst fer amb els materials literaris i artístics del local. Fonts de l'Ajuntament han explicat a l'ARA que la intenció del consistori és vetllar per la conservació del material. Sembla, però, que l'Ateneu ha anat més ràpid que l'Ajuntament de Barcelona per fer-se amb els materials del restaurant. El consistori explica que, de moment, des del Museu d'Història de Barcelona s'ha iniciat un primer contacte a nivell tècnic per conèixer l'abast del patrimoni i el contingut exacte dels materials.

Amb 127 anys d'història, el restaurant Pitarra va ser propietat del dramaturg i escriptor Frederic Soler, que la va utilitzar per aglutinar tota la intel·lectualitat de Barcelona. Durant la Renaixença el local va acollir les primeres tertúlies literàries de Barcelona i Valentí Almirall i Anselm Clavé, entre d'altres, eren habituals del restaurant. Més tard el local va passar a mans de Jaume Roig, que es va dedicar a recuperar tot el que pogués recordar Pitarra, d'originals de les seves obres com 'El ferrer de tall' i 'L'apotecari d'Olot', fins a retrats o manuscrits de Pitarra mateix. Coneixedors de la seva estima pels gats, també van recuperar el primitiu escut de la botiga: un gat negre amb l'escut de Barcelona.