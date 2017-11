L'Audiència d'Osca confirma la sentència que obliga el Museu de Lleida a retornar les obres de Sixena

L'Audiència d'Osca ha rebutjat el recurs que va interposar la Generalitat i aquest dijous ha confirmat la sentència del jutjat de primera instància que obliga el Museu de Lleida a retornar les 44 obres del monestir de Sixena, amb l'argument de que formen part d'un "tot indivisible" i que una protecció adequada del patrimoni cultural "no és compatible amb la desintegració d'un conjunt monumental".

Després de conèixer la notícia, la consellera d'Educació, Cultura i Esports aragonesa, Mayte Pérez, ha demanat recollir les peces al Museu de Lleida l'11 de desembre. "És una grandíssima notícia, fa dos i mig que l'esperàvem", ha dit. També ha explicat que el seu departament ha informat la Guàrdia Civil i el ministeri de Cultura de logística necessària per recollir-les.

La resolució de l'Audiència d'Osca arriba pocs dies després de que el ministre de Cultura, recordant que arran de l'aplicació de l'article 155 és el titular del departament de Cultura, donés les instruccions per engegar el procés de devolució de les peces. També aquest dijous, el president de l'Aragó, Javier Lambán ha demanat al ministre de Cultura que "no demori" el compliment de la sentència.

El recurs del Govern es remunta al juliol, i al·legava que els bens no podien sortir del museu sense que el consorci de la institució exercís el seu dret de defensa. També que no els podia retornar perquè es troben en mans de terceres persones alienes al plet -el Museu de Lleida- i perquè el monestir no reuneix les condicions de conservació adequades per acollir-les.

A més, la Generalitat demanava que dos dels seus tècnics poguessin comprovar en quines condicions es troben els bens que va retornar el Museu Nacional d'Art de Catalunya exposats al monestir.

El Museu de Lleida exposa set de les 44 peces del monestir de Sixena que custodia: tres caixes sepulcrals gòtiques de fusta policromada i quatre fragments d'un retaule d'alabastre barroc de Gabriel Joly calcinat durant la Guerra Civil. Entre la resta d'objectes hi ha 11 fragments del retaule, un bancal atribuït al Mestre de Sixena, in diverses pintures i escultures datades entre els segles XVI i XVIII.