L'ICUB aconsella les institucions públiques culturals que no paguin el que Hisenda reclama fins que hi hagi sentència

El gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona, Valentí Oviedo, ha apostat perquè les institucions culturals públiques a les quals Hisenda reclama l'IVA de les subvencions rebudes en els últims anys no paguin cap import fins que se celebri el judici i hi hagi sentència ferma. Segons ha explicat Oviedo, els equipaments públics poden sol·licitar la dispensa en garantia, un mecanisme que permet no pagar aquest import fins que hi hagi sentència ferma. Oviedo ha recomanat fer totes les al·legacions "possibles" i s'ha mostrat confiat que amb l'entrada en vigor de la llei de contractes aquest novembre, que preveu que les subvencions no estiguin subjectes a l'IVA, en un futur quedi justificat que no s'hagi de pagar el que reclama Hisenda abans de l'entrada en vigor de la norma. Des de l'ICUB xifren en 3,5 M€ les quantitats reclamades per l'Agència Tributària dels organismes on l'Ajuntament de Barcelona té majoria al patronat.