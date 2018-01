L'IEC acusa el govern d'Aragó de "tergiversar la història" per haver retirat llibres amb el terme 'Corona Catalanoaragonesa'

El govern d'Aragó ha decidit retirar dels centres d'ensenyament alguns llibres de text perquè feien servir el terme 'Corona Catalanoaragonesa'. Davant d'aquesta situació, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha fet pública una declaració en què considera l'actuació de l'executiu aragonès "un cas inadmissible de censura i d'atac a la llibertat d'expressió".

En el comunicat, l'IEC també ha explicat que "tant l'expressió 'Corona Catalanoaragonesa' com la de 'Confederació catalanoaragonesa' són d'ús habitual entre historiadors, al marge de la seva procedència i sempre amb caràcter complementari i no alternatiu de 'Corona d'Aragó'". En aquest sentit l'IEC especifica que s'utilitzen també altres termes en altres contexts com els de 'regne asturlleonès', 'monarquia castellanoaragonesa' o 'monarquia hispànica', i per a l'IEC "cap d'aquests termes va tenir mai un caràcter oficial, i ningú no acusa de tergiversar la història els historiadors que els fan servir".

Crear un conflicte on no n'hi havia



L'IEC assenyala que "amb la decisió del govern d'Aragó es crea un conflicte on no n'hi havia, ja que s'estigmatitzen expressions justificades per les dades històriques i, per això, àmpliament acceptades i utilitzades per la comunitat científica i acadèmica", i "es deixen en total indefensió els autors i els editors de llibres de text".

Per tot això, l'Institut d'Estudis Catalans ha donat suport "a la llibertat d'expressió dels historiadors i dels editors". "L'IEC deplora aquest episodi de censura política i ideològica que ens trasllada a una altra època que consideràvem ja superada", afegeix el comunicat.