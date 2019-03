Lágrimas de Sangre volen honorar el rap al Sant Jordi Club

Rima a rima, beat a beat, Lágrimas de Sangre (LDS) han trobat la manera de “resituar-se en el mapa”. “Ens posaven en llistes de mestissatge quan nosaltres som un grup de rap”, explica Ramon Anglada, àlies Rama Lama, guitarrista del quintet del Maresme. Per deixar-ho ben clar, afegeix: “No fem coses amb rap, sinó rap amb coses”. El hip-hop és la base del grup, però aquesta vegada han volgut fer-ho més explícit amb el disc Vértigo (2019), un treball autoeditat que presentaran en una gira que començarà el 23 de març al Sant Jordi Club (20 h); l’entrada per a aquest concert costa 16 euros.

Entre les “coses” que acompanyen el rap hi ha la pulsió cubana de Salsa boloñesa, ressonàncies del reggae i, sí, una pinzellada de so mestís a Quemar el mar. “És una cançó que s’assembla a Voy a celebrarlo, que va ser el nostre primer èxit”, admet el raper Alejandro García, àlies Microbio. “Ja fa temps que reivindiquem que es pot fer rap amb bon humor i intentar que soni alegre”, recorda el productor Dídac Riol, àlies Acid Lemon. Al cap i a la fi, LDS són un grup que rima amb enuig i que cedeix un tema a Valtònyc però que no oblida l’alegria. Fan rap amb consciència, però no estan emprenyats les vint-i-quatre hores del dia. I defensen la varietat musical per diferenciar-se d’altres propostes de hip-hop com els madrilenys Natos i Waor, amb els quals comparteixen cartell al Viña Rock. “Ells ho peten, però entre els seus temes no hi ha gaires diferències”, diu Acid Lemon. Pel que fa al trap, se’l miren amb poca simpatia, si més no al tema A ver si lo pilláis ya. “Entenem que el trap és una tendència nova i que acabarà aviat. Nosaltres venim d’una època en què el que primava era l’enginy, la intel·ligència, i ara el que prima és el rotllo penques d’Instagram”, diu Microbio, que tanmateix valora “positivament” l’actitud “ingovernable” d’alguns artistes de trap. Això sí, LSD se senten ben lluny dels “defectes heretats del rap nord-americà de la MTV”.

El vertigen del títol del disc fa referència a diverses situacions per les quals ha passat el grup des de la publicació del disc Viridarquia (2016). “La banda ha anat creixent molt ràpid en els últims anys. Et tires tres anys de gira i de cop és: «¿I ara què li expliquem a la gent?”», diu Microbio. El que li expliquen és la necessitat de tenir un aparell crític per interpretar la realitat, com demostren a Gira la moneda, sobre la Barcelona venuda a l’especulació, i a Guerra mental, un tema “contra la manipulació” i “l’estupidesa acrítica”, també dins de les esquerres dogmàtiques, com afirma el raper Jordi Estivill, àlies Still Ill.

El vertigen també ha acompanyat el grup des que l’octubre del 2017 el compte de Twitter Autodefensa Galicia va acusar un dels components de LDS d’agressió sexual al Viña Rock. El grup, que sempre ho ha negat i considera que l’acusació és falsa, va interposar una demanda. “La policia se suposa que ho està investigant. Hi ha secret de sumari i no podem saber com va la investigació, ni nosaltres ni la nostra advocada”, explica Microbio.