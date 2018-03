L’amistat és una piscina sense aigua a la Beckett

Sense dues casualitats, probablement la companyia Íntims i el col·lectiu VVAA no s’haurien trobat mai construint junts el Pool (no water) que es podrà veure del 9 al 25 de març a la Sala Beckett. La primera va aparèixer després que els Íntims llegissin el text de Mark Ravenhill i s’adonessin que havien viscut una experiència molt semblant a la que narra l’obra. “Quan vam descobrir que la nostra vida s’assemblava tant a l’espectacle ens vam inquietar molt. Ho havíem de muntar, era inevitable”, afirma una de les intèrprets i membre de la companyia, Sandra Pujol. Tenien material personal de primera mà tan similar a la història de Ravenhill que els era impensable no fusionar-ho. Per crear un muntatge nascut de l’adaptació i de les vivències pròpies, van anar a buscar el col·lectiu VVAA per demanar-los un cop de mà amb la dramatúrgia i la direcció. “Ens vam enamorar artísticament veient els seus projectes”, explica l’intèrpret i membre d’Íntims Xavi Teixidó.

La segona casualitat va arribar en una estada a Venècia, on van instal·lar-se un temps per preparar l’obra. Pujol explica que es van aficionar a un restaurant japonès on acostumaven a coincidir amb un home que menjava sol i vestia camises hawaianes i que va resultar ser Mark Ravenhill. “No ens ho podíem creure. Li vam ensenyar el projecte i ens va convidar a veure’ns a Londres, on vam anar encaixant les nostres vivències amb el seu text. Ara tenim la sensació que estem explicant una cosa que és nostra”, assenyala Elena Martín.

D’aquella simbiosi fruit de dues coincidències n’ha sorgit un espectacle que dissecciona els vincles d’amistat i les frustracions, les enveges, les pors i l’empatia entre un grup d’amics artistes. A partir d’un fet traumàtic que experimenten junts, l’espectacle explora les maneres diferents de gestionar les emocions pròpies i les dels altres, com també la capacitat per acceptar els èxits dels altres i fer front a les expectatives no complertes. “Vam viure una situació semblant i no la vam saber gestionar de la millor manera. Ara tenim una nova oportunitat i volem que ens serveixi per girar full”, afirma Teixidó.

Un refugi sense fronteres

Pool (no water) és un dels exemples més clars en els quals el teatre funciona com a catarsi per a la companyia. Per accentuar aquesta qüestió, Marc Salicrú ha creat un espai escènic immersiu en què els espectadors se situen de manera concèntrica dins una espècie de refugi forrat d’una tela de color d’alumini i envoltat d’unes petites instal·lacions amb aigua. Així, l’obra s’apropia de la idea del títol, que dona a entendre que l’amistat és una piscina sense aigua però plena de ferides que cal tancar.

Segons Salicrú, la seva intenció és que el públic “visqui una història en una mena d’olla a pressió” plena de bombolles i fum. Aquest recer aquàtic vol servir “com un espai de confessió per obrir-nos en canal i explicar tot el que ens passa per dins”, diu Salicrú, que ha intentat que els espectadors “no tinguin cap frontera amb la posada en escena”. La proximitat amb els intèrprets també busca encomanar una sensació de celebració de la vida compartida, cosa que dota l’espectacle d’un cert aire festiu. “Hi ha un temps que no val per res més que per viure’l en present i gaudir-lo. Volem fer una festa antieconòmica i antiproductiva amb tots els que ens vinguin a veure”, conclou Salicrú.