Lang Lang tocarà les 'Variacions Goldberg' al Palau de la Música el 2020

El pianista xinès Lang Lang tornarà al Palau de la Música Catalana el 21 de març del 2020 amb les 'Variacions Goldberg', de Johann Sebastian Bach, deu anys després de l'últim concert. Divendres vinent (29 març) llançarà el seu nou disc en solitari, 'Piano book'. Amb motiu del llançament del nou enregistrament, els primers 300 compradors d’entrades per al seu concert al Palau de la Música Catalana rebran juntament amb l'entrada el nou CD.

En aquest nou enregistrament hi ha incloses les primeres peces que van empènyer Lang Lang a tocar el piano. Feia tres anys que el pianista no gravava un disc i suposa el seu retorn a Universal Music Group i Deutsche Grammophon, un segell amb el qual va firmar per primer vegada l’any 2003. 'Piano book' inclou grans clàssics, com 'Per a Elisa' de Beethoven, 'Clar de Lluna' de Debussy i el 'Preludi en do major' d''El clavecí ben temperat' de Bach. A més, Lang Lang hi interpreta alguns clàssics moderns famosos gràcies al cinema o la televisió, com 'La valse d’Amélie' de Yann Tiersen o 'The departure' de Max Richter i música per a 'Bon Nadal, Mr. Lawrence' de Ryuichi Sakamoto.

Al Palau, el pianista oferirà una nova lectura de les 'Variacions Goldberg', una de les partitures més interpretades al piano. El concert és en col·laboració amb Duetto Management.