Lang Lang cancel·la el concert a Barcelona per una tendinitis

El pianista xinès Lang Lang, que tenia previst actuar el 18 de març del 2018 a l’Auditori de Barcelona, s’ha vist obligat a anul·lar l'actuació per una tendinitis al braç esquerre. El pianista també ha cancel·lat la seva gira mundial, ja que la tendinitis li impossibilita tocar el piano com cal. "Per prudència ha decidit prendre’s un temps addicional per recuperar-se completament", ha dit l'Auditori en un comunicat. El músic havia d'actuar dins la temporada de música de cambra de la sala.

Lang també ha manifestat la voluntat de trobar una nova data per actuar a Barcelona, ja que, segons l'Auditori, "se sent en deute" amb la ciutat. L’Auditori ha anunciat que tornarà l’import de les entrades a les persones que les havien adquirit a través del mateix canal de compra. També ha expressat el seu desig que Lang Lang es recuperi com més aviat millor perquè es pugui gaudir un altre cop de la seva música.