Laura Borràs lamenta que la dimissió de Lluís Pasqual sigui "per falta de confiança de l'equip"

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha lamentat aquest dilluns la dimissió de Lluís Pasqual com a director del Teatre Lliure, que es va fer pública dissabte. "És un gest que l'honora, però suposa perdre el seu potencial al Teatre Lliure", ha afirmat Borràs durant la presentació del festival Temporada Alta. La consellera ha subratllat "la trajectòria professional extraordinària" de Pasqual i ha dit que lamenta que la renúncia al càrrec respongui "a una falta de confiança del seu equip". El patronat del Teatre Lliure té previst reunir-se el 14 de setembre per abordar el relleu de Pasqual, però Borràs ha explicat que des de la Generalitat s'estan plantejant convocar una junta de govern abans per tractar la qüestió.

Per la seva banda, el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha posat èmfasi en el futur del Lliure més enllà de la substitució de Pasqual. "No he vist ni una frase sobre què s'ha de fer al teatre. S'ha parlat molt de qui l'ha de liderar però no de què s'ha de fer, i això és francament preocupant", ha subratllat Sunyer, que ha demanat que hi hagi un debat "sobre quin tipus de teatre hem de tenir i quin paper ha de jugar la cultura al nostre país". Lluís Pasqual va dimitir de la direcció del Teatre Lliure després de ser acusat públicament de males praxis laborals per l'actriu Andrea Ros i el col·lectiu Dones i Cultura.