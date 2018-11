Laura Borràs: "No hi ha hagut cap irregularitat"

La consellera de Cultura i exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Laura Borràs, ha assegurat que no hi va haver "cap irregularitat" a l'entitat quan n'era la directora. "No puc permetre que la feina que s'ha fet al capdavant de la Institució es pugui posar en entredit per cap ombra de dubte", ha comentat a RAC1 i TV3.

Ahir els Mossos d'Esquadra, actuant com a policia judicial, van entrar a la ILC i al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) per recollir informació. Segons va transcendir després, des de fa deu mesos s'investiga un cas relacionat amb la contractació de serveis informàtics per remodelar pàgines web oficials en què suposadament es fraccionaven els encàrrecs per sota dels 15.000 euros per no haver de fer concurs públic. La consellera ha negat a TV3 que això hagi pogut passar i ha especificat que fins i tot per sota dels 15.000 la tria dels proveïdors no és discrecional, sinó que es demanen diferents pressupostos. "No s'aguanta per enlloc", ha afirmat, i ha explicat que com a entitat autònoma la ILC passa "una auditoria mensual" i que els procediments estan clars i es compleixen. Per això s'atreveix a defensar "amb contundència" i "de manera decidida i valenta" la gestió dels treballadors i d'ella mateixa, i demana "que no s'esquitxi la feina i el prestigi d'una institució que té una llarguíssima trajectòria".

Borràs ha recordat que, a més, té "el dubtós honor de ser la directora més pobra de la Institució" perquè va patir retallades importants i que durant la seva gestió (2013-2018) va posar èmfasi en la renovació digital de l'entitat. Ha concretat que els contractes de la ILC, també per fer pàgines web, havien de portar la seva firma. "Jo he fet sempre de la rendició comptes transparent una manera de fer personal, i més ara com a política", ha dit. Borràs ha explicat que el primer que va fer quan va acceptar el càrrec va ser "anul·lar la targeta de crèdit a la qual un director general té dret", i que durant els cinc anys va fer conferències gratuïtes: "Sempre vaig oferir recursos humans allà on no podia oferir recursos econòmics", ha dit.

Borràs ha afegit que no ha tingut "cap comunicació de cap mena" en relació amb el cas i que només sabia l'entrada de la policia a les dependències de la conselleria: "No he rebut cap notificació personal, ni per la via judicial ni per la via policial". El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha comunicat que no se l'està investigant, però per la seva condició d'aforada el cas pertanyeria al Tribunal Superior i estaria sota secret de sumari. El conseller d'Interior també li va assegurar que no la investigaven els Mossos, però la policia catalana sí que ha comunicat que hi actuava com a policia judicial. La consellera atribueix aquest cas, que qualifica d'"informacions esbiaixades i sense fonament", a la seva entrada en política.