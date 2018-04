Laura Pérez Vernetti, Gran Premi del Saló del Còmic

260x366 Laura Pérez Vernetti, Gran Premi del 36 Saló del Còmic de Barcelona / Laura Pérez Vernetti Laura Pérez Vernetti, Gran Premi del 36 Saló del Còmic de Barcelona / Laura Pérez Vernetti

La dibuixant i il·lustradora Laura Pérez Vernetti ha estat distingida aquest divendres amb el Gran Premi del 36è Saló del Còmic de Barcelona per "una carrera en què ha apostat sempre per còmics trencadors que busquen noves formes estètiques i narratives ", ha destacat Josep Maria Martin Saurí, guanyador de la passada edició.

Nascuda a Barcelona el 1958, Pérez Vernetti va començar la seva carrera a la revista per a adults 'El víbora', on va col·laborar entre 1981 i 1991, i ha aconseguit gran reconeixement per les seves obres dedicades a poetes com el portuguès Fernando Pessoa o l'alemany Rainer Maria Rilke.

D'altra banda, el premi a la millor obra d'autor espanyol ha estat per a 'Pinturas de guerra', d'Ángel de la Calle; el premi a millor autor revelació, per a Ana Penyas, per 'Estamos todas bien', i el premi a millor obra estrangera, per a 'El arte de Charlie Chan Hock Chye', de Sonny Liew.