Lenny Kravitz torna a Barcelona el 5 de juliol

El músic Lenny Kravitz actuarà a Poble Espanyol de Barcelona el pròxim 5 de juliol. El concert forma part d'una gira europea que també el portarà a actuar al WiXink Center de Madrid el 4 de juliol, segons ha anunciat Live Nation. El músic nord-americà publicarà el seu onzè disc, 'Raise vibration', aquesta primavera.

Durant la seva carrera musical de 20 anys, Kravitz ha guanyat quatre premis Grammy i ha publicat un total de deu àlbums en què ha venut més de 38 milions de còpies en tot el món. Va fer el salt a la pantalla gran amb la saga 'Els jocs de la fam', on va interpretar el paper de Cinna, l'estilista de Katniss Everdeen, protagonista de la pel·lícula que va ser interpretada per Jennifer Lawrence.

La seva primera aparició com a músic es remunta el 1989, però el seu primer gran èxit 'It ain't over 'til it's over' data de 1991. A partir d'aquell moment la fama de Kravitz va augmentar gràcies a discos com 'Are you gonna go my way' (1993), 'Circus' (1995) i '5' (1998).

Les entrades pel seu concert es posaran a la venda el pròxim 26 de gener a través de les webs de livenation.es, Red Ticketmaster i El Corte Inglés. La prevenda de les entrades a Live Nation serà els dies 24 i 25 de gener.