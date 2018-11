Leonardo Padura: "Un només pot odiar íntimament allò que estima íntimament"

"Ni els premis ni els reconeixements ni l'experiència et resolen el problema fonamental de començar a escriure una novel·la". Així ho ha manifestat en roda de premsa l'escriptor cubà Leonardo Padura (l'Havana, 1955), que rebrà aquest dijous el premi internacional de novel·la històrica Barcino. Padura ha assegurat que tot i rebre guardons hi ha una cosa que segueix igual i és "la incertesa en el moment d'escriure".

Padura ha reconegut que quan acaba una novel·la i no sap quina és la següent que escriurà es "comença a posar nerviós" i s'inventa un llibre d'assaig, un guió de cinema... fins que li sorgeix la idea de la pròxima novel·la. Ha desvelat que quan té una possible idea escriu "callat" 40 o 50 pàgines i les entrega a la seva dona perquè les llegeixi; i, si a ella li agrada, sent "un gran alleujament" perquè sap que allà hi té el principi d'una nova novel·la.



Sobre la relació amb Catalunya, Padura, amb to bromista, ha assenyalat que "l'estan acusant de ser catalanista en el millor sentit de la paraula", i això té a veure amb una relació històrica pels seus estudis respecte al món català a Cuba. L'escriptor ha indicat la gran importància de Catalunya per a Cuba: "Va ser una relació dinàmica i estreta". Fins i tot ha desvelat que a la novel·la que està escrivint en aquests moments hi ha un metge cubà que viu a Barcelona per pura casualitat perquè li donen una beca per acabar els seus estudis com a neurocirurgià. "He de perfilar millor el personatge, però vull que visqui aquí i serà un personatge inconformista amb tot", ha dit Padura. I com Mario Conde, personatge d'una sèrie de llibres policials de l'autor, té una relació d'amor-odi amb l'Havana. De fet, Padura considera que "un només pot odiar íntimament allò que estima íntimament".



Padura ha tingut unes paraules de record per a Paco Camarasa, que va morir aquest any. "Va ser un home fonamental per a la novel·la negra i la cultura en general en aquesta ciutat i va ser una persona meravellosa". Ha explicat que Camarasa "l'amenaçava" que en algun moment rebria el premi Pepe Carvalho i espera, ha dit entre somriures, que "els seguidors del Paco mantinguin l'amenaça i la compleixin".

El present de Cuba

Cuba està molt present en l'obra de Padura, que ha assegurat que el país ha canviat molt en els últims anys: "Cuba té la rara condició que sembla que res canvia perquè el sistema polític i l'estructura econòmica essencial no canvien, però canvien moltes coses i sobretot la manera de pensar i d'actuar de les persones, i sobre això escric".



Lamenta que el país no importi llibres per qüestions polítiques però sobretot de caràcter econòmic. "Una novel·la que valgui 22 euros equival al salari d'un mes d'un cubà". Padura ha apuntat que té "la lamentable condició que per a un lector espanyol, mexicà, argentí o equatorià és més fàcil accedir" als seus llibres que per als lectors cubans, que haurien de ser, ha dit, els seus "lectors naturals".

Abans de rebre el premi Princesa d’Astúries de les Lletres el 2015 pel conjunt de la seva obra, Padura havia aconseguit ja el reconeixement internacional amb la sèrie de novel·les policíaques protagonitzades pel detectiu Mario Conde: 'Pasado perfecto', 'Vientos de cuaresma', 'Máscaras', 'Paisaje de otoño', 'Adiós', 'Hemingway', 'La neblina del ayer' i 'La cola de la serpiente', traduïdes a nombrosos idiomes i mereixedores de premis com el Café Gijón, el Dashiell Hammett, el Premio de las Islas 2000 i el Brigada 21. Després de l’adaptació de les quatre primeres novel·les protagonitzades per Mario Conde a la sèrie televisiva 'Vientos de La Habana' (Premi Platino), aquest 2018 Padura ha publicat 'La transparencia del tiempo'.



Padura també és autor de 'La novela de mi vida', 'Herejes' (premi de novel·la històrica Ciutat de Saragossa), el llibre de relats 'Aquello estaba deseando ocurrir', la versió novel·lada del guió de 'Regreso a Ítaca' i 'El hombre que amaba a los perros' (Premi de la Crítica a Cuba, premi Francesco Gelmi di Caporiacco, Carbet del Caribe, Prix Initiales i Prix Roger Caillois). Aquesta última destaca per la reconstrucció del relat històric a l’entorn de la figura de Trotski i el seu assassí, Ramon Mercader.



El premi internacional de novel·la històrica Barcino es concedeix en el marc del certamen literari Barcelona Novel·la Històrica, que aquest any arriba a la sisena edició. El jurat del premi està compost pel periodista Òscar López, la novel·lista Care Santos, el periodista cultural Sergi Doria, l’escriptor Enric Calpena i el comissari de Barcelona Novel·la Històrica, Fèlix Riera, que fa de president del jurat.