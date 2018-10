Leopoldo Pomés, reconegut amb el Premio Nacional de fotografia

260x366 Leopoldo Pomés davant un retrat seu el 2015 Leopoldo Pomés davant un retrat seu el 2015

El fotògraf i publicista Leopoldo Pomés (Barcelona, 1931) ha estat guardonat amb el Premio Nacional de fotografia 2018, que concedeix el ministeri de Cultura i que està dotat amb 30.000 euros. El jurat li reconeix "la seva contribució a la història de la imatge a Espanya, amb una trajectòria vinculada en els seus inicis a l'avantguarda artística de Dau al Set i AFAL, i sempre compromesa amb la modernitat".

El 1997 la Virreina va dedicar-li una retrospectiva, i el 2015 la Pedrera va fer l'exposició més àmplia de la seva trajectòria, 'Leopoldo Pomés. Flashback'. Ja allà es posava en relleu tot el seu univers creatiu: el fotògraf intimista, l'amic dels artistes de Dau al Set, el retratista de la Barcelona de postguerra, el fotògraf de l’arquitectura modernista, el publicista prolífic –creador de les bombolles Freixenet i del mític anunci del conyac Terry–, el productor de la cerimònia del Mundial de futbol del 1982 i de la pel·lícula promocional per a la candidatura dels Jocs Olímpics de Barcelona, el director de la pel·lícula 'Ensalada Baudelaire' el 1978 i el fundador de la truiteria Flash Flash i del restaurant Il Giardinetto. Per això el jurat li reconeix haver participat "en la configuració del nostre imaginari col·lectiu": "Ha introduït un nou llenguatge fotogràfic dins de la publicitat amb una mirada renovada de la seva època", afirma el veredicte.

La vocació de Pomés per la fotografia va ser precoç. Als 15 anys es va comprar la primera càmera i en menys d'una dècada ja exposava a les Galeries Laietanes, que va ser un gran èxit. Era l'època en què freqüentava els artistes de Dau al Set i els retratava com a amics, no com a figures públiques, un estil còmplice i íntim que mantindria al llarg de la seva vida, amb els retrats de personatges com Jaume Vallcorba, Eduardo Mendoza, els arquitectes del despatx MBM –Josep Martorell, Oriol Bohigas i David Mackay– o Rafael Moneo. Després de fracassar obrint una bolera, entra a l'agència Pentágono i amb 30 anys crea els Estudis Pomés i es comença a dedicar a la publicitat i la fotografia de manera intensiva. Als 40 anys rebia el Lleó d'Or del festival de Venècia de cinema publicitari.

De tota manera, manté la fotografia com a mitjà essencial: il·lustra llibres sobre Gaudí, Pla i Barcelona; participa en l'exposició del 1982 amb Miserachs, Maspons i Català-Roca; la seva obra entra en alguns centre artístics i, de fet, el 2006 es jubila de la publicitat per centrar-se només en la fotografia. “Una fotografia, una pintura, si aguanten, al cap del temps són vàlides –deia l'artista–. Una obra bona no s’ha d’acabar mai. Hi ha una bellesa que és dins el misteri”.