Love of Lesbian, Mishima, Bad Gyal i Maria Arnal & Marcel Bagés participaran en un concert solidari a favor d'Open Arms

Love of Lesbian, Bad Gyal, Mishima, Maria Arnal & Marcel Bagés, María José Llergo i Cala Vento faran un concert solidari per recaptar fons per a l'ONG Proactiva Open Arms. La iniciativa tindrà lloc el 29 d'octubre a la Sala Apolo, on també hi haurà un espai reservat per a l'electrònica amb sessions de DJ de Leïti Sene & Bexnil, Chineseguy2021, Mans O, Ikram Bouloum, Ivy Barkakati i Sin Sync.

Tots els grups i artistes i els respectius equips tècnics s'han ofert per actuar de franc. Les entrades costaran 15 euros, i la recaptació es destinarà íntegrament a les tasques de rescat d'Open Arms al Mediterrani. El concert és una iniciativa de la Sala Apolo i de l'associació cultural i segell discogràfic Gandula, i està coordinada per Edi Pou (del duo Za!) i Alfons Serra (bateria de Mishima).