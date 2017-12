L'església aragonesa reclama la resta d'obres d'art de la Franja un cop s'hagin traslladat les peces de Sixena

El bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Pérez Pueyo, ha insistit a reclamar l'entrega a l'Aragó de les més de cent obres d'art provinents de parròquies de la Franja que hi ha al Museu de Lleida un cop s'hagi fet el trasllat de les 44 obres del monestir de Sixena, una operació que confia que s'acabarà portant a terme aquest dilluns tal com ha ordenat el jutjat d'Osca.

En un escrit publicat aquest dissabte al portal 'Iglesia de Aragón' en què parla en nom de totes les diòcesis aragoneses, Pérez Pueyo afirma que "Sixena és un primer pas". "Després han de venir les 112 peces que pertanyen a les parròquies de l'Aragó oriental que es van portar a territori català i que avui són al Consorci del Museu de Lleida", diu. Abans de res, el bisbe de Barbastre-Montsó demana que els béns del monestir "tornin al poble d'Aragó i es faci justícia, sense dilació".

Ángel Pérez Pueyo afirma que "cal ser prudents" però que "seria una gran alegria per a tots que el conflicte suscitat entre el monestir de Sixena i la Generalitat vegi per fi la llum", i ha reiterat "la importància de donar compliment a les resolucions judicials".



El prelat aragonès ha recordat que fa vint anys que les parròquies de la Franja esperen l'entrega de les 112 peces que hi ha al Museu de Lleida, en aquest cas amb sentències vaticanes que els donen la raó. De moment, conclou, esperen que dilluns es faci "la restitució efectiva dels béns religiosos del monestir de Sixena".