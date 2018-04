L'històric Restaurant Pitarra, ¿a punt de convertir-se en un pub irlandès?

Fa només un parell d'anys, el Restaurant Pitarra complia 125 anys d'història i mantenia un aire històric que el desaparegut Jaume Roig, aleshores el seu propietari, s'havia entossudit a conservar. Era un dels pocs restaurants de la ciutat anteriors i en funcionament des d'abans del 1900 i, per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona li va concedir la Medalla d'Or al mèrit cívic.

Tot el llegat que Roig havia batallat per mantenir, però, pot desaparèixer. Segons explica Dani Cortijo, autor de la bitàcola 'Altres Barcelones' i fundador de 'Barcelonasfera.cat' al 'Nació Digital', el mític local del carrer Avinyó tancarà les portes el 14 d'abril per convertir-se en un pub irlandès. Així ho ha decidit el seu actual propietari, que viu a Irlanda. L'Ajuntament de Barcelona, de moment, no confirma ni desmenteix aquesta informació. L'ARA, però, ha pogut confirmar que el restaurant tancarà el 14 d'abril durant dues setmanes per fer reformes i canviarà absolutament la fisonomia.

El llegat

Al principi aquest local de l'actual carrer d'Avinyó era una rellotgeria propietat de Carles Hubert. En heretar-la, Frederic Soler, que ha passat a la història amb el nom de Pitarra, va habilitar la rebotiga per aglutinar tota la intel·lectualitat de la ciutat. Durant la Renaixença aquí es van fer les primeres tertúlies literàries de Barcelona, i Valentí Almirall, Anselm Clavé o Conrad Roure eren habituals de la casa. "Cada dia es feien tertúlies –explicava Jaume Roig fa dos anys–, i una vegada al mes convidava un personatge important del moment i se li dedicava un número de la revista 'La Rebotiga'".

Al local també es va editar el setmanari satíric de 'L'Esquella de la Torratxa'. Jaume Roig es va dedicar amb una paciència infinita a recuperar tot el que pogués recordar Pitarra. Des d'originals de les seves obres com 'El ferrer de tall' i 'L'apotecari d'Olot', fins a retrats o manuscrits de Pitarra mateix. Coneixedors de la seva estima pels gats, també van recuperar el primitiu escut de la botiga: un gat negre amb l'escut de Barcelona.