L'obsessió és el fil conductor de la temporada 2020-2021 del Liceu

L'obsessió és el fil conductor que relliga la temporada 2020-2021 del Gran Teatre del Liceu, marcada inevitablement pel coronavirus. Malgrat les dificultats, l'entitat tira endavant protegida pels mecenes, que han estat al peu del canó tot i les circumstàncies adverses. L'obsessió i la voluntat fèrria són el maelström que absorbeix la nova temporada, un impuls que comparteixen molts dels protagonistes i personatges de la nova programació. "És aquest estat en què una persona està dominada per una idea fixa", reflexiona Víctor Garcia de Gomar, director artístic del Liceu.

"La feina ens ha mantingut molt desperts i il·lusionats per elaborar el millor plat donades les circumstàncies", ha dit Garcia de Gomar en roda de premsa aquest dimecres. Les primeres produccions es mantindran amb distàncies de seguretat i els personatges "es tocaran poc". També ha recordat que alguns dels títols encara procedeixen de l'antiga directora, Christina Scheppelman. "No s'ha perdut res d'aquesta temporada, simplement hem hagut d'ajornar propostes, que passaran a la següent", diu Garcia de Gomar.

La temporada inclou 13 títols, 8 dels quals escènics (3 d'ells reposicions), i s'obrirà oficialment amb la "magnífica" producció de Christof Loy per a l’Òpera de Frankfurt de Don Giovanni de Mozart, el dijous 22 d'octubre. Prèviament s'haurà celebrat un recital el 27 de setembre amb Piotr Beczala i Sondra Radvanovsky, i els dies 1 i 4 d'octubre l'òpera verdiana Il trovatore en versió concert amb Anna Netrebko, Ludovic Tézier i Okka von der Damerau, que debuta al Liceu en el rol d'Azuzena, entre d'altres. Altres esquers del cartell són l’estrena a l'Estat de Lessons of love and violence, de George Benjamin i Martin Crimp, una nova coproducció del Liceu que conduirà de Josep Pons al març. Garcia de Gomar ha comparat aquesta proposta amb Joc de trons, però "actualitzat".

Àlex Ollé, per la seva banda, s’estrena com a artista resident per quatre anys amb La bohème de Puccini, sota la direcció musical de Giampaolo Bisanti. Són onze representacions amb una parella "obsessiva" que només pensa en el passat, apunta el director artístic. Ollé s'ha mostrat molt satisfet per la residència: "Ho sento com un reconeixement professional després de 40 anys fent teatre amb La Fura dels Baus i gairebé 25 en teatres d'òpera a mig món". Ollé va presentar el DQ el 2000 i des d'aleshores la seva relació amb el Liceu ha sigut estreta, amb títols emblemàtics com ara Le grand macabre i Tristan und Isolda. Ollé posa l'accent en la necessitat de formar noves generacions de públic: "El Liceu cal que assumeixi riscos si vol avançar cap al futur". Les tres noves produccions que farà en el futur són Lady Macbeth, Norma i un altre títol que encara no ha desvelat.

L'obsessió continuarà fent xup-xup amb Otello, els mesos de març i abril, un viatge a la desintegració del protagonista i que comptarà amb Gregory Kunde i Jorge de León en el paper d'Otello. I amb la delirant Lucia de Lammermoor, que el director artístic descriu com "una flor transformada en un entorn opressiu". I tres grans directors d’escena –David McVicar, Robert Carsen i Laurent Pelly– retornen amb èxits molt estimats pel públic del Liceu com La traviata, Tannhäuser i Les contes d’Hoffmann.

'My fair lady' per primer cop

Pel que fa a les òperes en concert destaca Platée, de Jean-Philippe Rameau, a càrrec de William Christie i Les Arts Florissants, el 3 de febrer. També en versió concert i per primer cop al Liceu s'ha programat el musical My fair lady, igualment al voltant d'una obsessió amorosa. "Així obrim altres formats per arribar a nous públics", ha explicat De Gomar. Un altre títol en cartell és Mitridate, re di Ponto, de Mozart.

La dramatúrgia contemporània tornarà a tenir un espai destacat al Liceu de la mà d’Òpera de Butxaca i Nova Creació (OBNC) amb l’estrena de Sis solos soles. Són sis solos que han encarregat als compositors Agustí Charles, Mario G. Cortizo, Raquel García Tomás, Joan Magrané, Lucas Peire i Francesc Prat, a partir de la mirada de la dona des de sis edats diferents.

Una altra curiositat de la temporada 2020-2021 és la recuperació de La principessa filosofa, de Carles Baguer, el "Mozart català", en col·laboració amb els alumnes de l'Esmuc. A més, s'estrenaran en el marc del servei educatiu Liceu Aprèn La barcarola i El monstre al laberint, amb direcció escènica de Paco Azorín, que per la crisi sanitària han hagut de traslladar-se a la temporada 2020-2021.

Torna l'Eifman Ballet

En dansa, la programació inclou dues propostes internacionals. L’Eifman Ballet torna després de l'espectacular Anna Karènina de fa uns anys amb un títol poc representat en terres catalanes com és Eugène Oneguin al novembre . És un muntatge atractiu i enginyós amb una música que barreja la partitura original de Txaikovski i música electrònica. El Ballet Nacional Txec, per la seva banda, oferirà el clàssic Llac dels cignes al maig amb una actualització de la coreografia i l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu en directe.

I debuta al teatre la coreògrafa Blanca Li amb Solstice. "És una denúncia sobre la preocupació pel medi ambient i la degradació del planeta, i el gest fa aquesta denúncia", diu Garcia de Gomar sobre un muntatge "bellíssim i estèticament molt impactant".

La dansa estarà present, a més, en l’activitat simfònica amb tres concerts heteròclits: De Carmen Amaya a Estrella Morente, Els tres ballets Diàguilev de Stravinsky i Romeu i Julieta de Prokófiev, inclòs en el programa Memorial Pau Casals. Josep Pons, el titular de l'orquestra, ha assenyalat la "unitat" de la programació. Respecte al primer programa, Pons ha parlat de "nacionalisme musical d'arrel hispana que neix a Catalunya", que servirà homenatjar Robert Gerhard en el cinquè aniversari de la seva mort.

Vermut musical a l'aire lliure

Entre les novetats de la temporada hi ha l'anomenat Liceu Vermut, un nou projecte que obre la terrassa del teatre com a nou espai i que comptarà amb la música en viu de Chicuelo, Raül Fernández Refree i Hidrogenesse. Víctor Garcia de Gomar explica que l'aforament és per a 150 persones amb una proposta musical que "aglutina molts gèneres a la vegada". Al mateix temps, aquests grups faran una versió de les àries més representatives.

Dins la nova programació Liceu de les Arts es podrà veure la instal·lació al Saló dels Miralls del Winterreise de Schubert de l’artista Chiharu Shiota, que també posa imatge a la nova temporada 2020/21. Cada any un artista s'aproparà a aquest tema schubertià.

"Tornarem allà on érem"

Salvador Alemany, president de la Fundació Liceu, s'ha referit durant la roda de premsa a la presentació "insòlita, tant en el temps, com en el contingut com en la forma" d'aquesta nova temporada. Ha agraït, d'altra banda, la feina de l'equip del Liceu i ha explicat que s'ha treballat amb "incertesa", ja que han hagut de cancel·lar i reprogramar. "Això ha suposat un gran esforç de gestió molt inèdit". Segons Alemany, el Liceu abans de la crisi pel covid-19 estava "millor" des del punt de vista econòmic i de l'equilibri. Tanmateix, ara l'eslògan de la direcció és "Tornarem allà on érem". Alemany calcula que han perdut setze milions d'ingressos de taquillatge: "Per tornar a la normalitat cal fer les coses bé", ha advertit. Alguns abonats no han demanat el retorn: "Això vol dir que comptem amb el nostre públic i confien en nosaltres".

Alemany compta que les quatre administracions que formen part del patronat continuaran donant suport al Liceu. Pel que fa a les quantitats, diu que serà un tant per cent no significatiu, 700.000 euros, per equilibrar els comptes d'aquesta temporada i la que ve. El Liceu h a demanat un nou crèdit de 4,5 milions i es planteja ser capaç de tornar-lo amb la seva pròpia activitat. Per cancel·lar l'antic ha d'aconseguir un superàvit de 2 milions d'euros anuals, que fins ara ha aconseguit, menys aquest any per motius coneguts. Es calcula que la temporada 2020-2021 es produirà una reducció de 3,7 milions d'euros en venda d'entrades per la limitació de l'aforament.

Valentí Oviedo, director general del Liceu, ha explicat que el teatre comença una nova etapa mirant al 175è aniversari, la temporada 2023-2024. El pressupost de la temporada és de 44 milions d'euros. Inicialment era de cinquanta, però han hagut de fer "renúncies". Preveuen tenir un 50% o un 60% d'ocupació (unes mil persones) fins a Setmana Santa. Després preveuen que seran similars a l'època precovid.

Com a mesures per facilitar la venda d'entrades, fins al 4 de setembre es podrà renunciar a l'abonament. També fins a 15 dies abans es pot renunciar a l'espectacle que toca dins l'abonament i es podran recuperar els diners. Els preus es mantenen i s'imposaran les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. Així, la mascareta serà obligatòria per entrar al teatre i es faran controls de temperatura. D'altra banda, desinfectaran els espais amb ozó i posaran a disposició gel hidroalcohòlic. No hi haurà vestidor ni programes de mà, i estan estudiant "el tema dels lavabos". Tanmateix, Oviedo ha conclòs: "No podem estigmatitzar els centres culturals".