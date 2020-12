El Liceu amenaça amb cancel·lar tota la programació si dilluns no poden obrir el teatre a més de 500 persones

Aquest dissabte s'ha reunit la Comissió Executiva del Gran Teatre del Liceu amb caràcter d'urgència. La direcció del teatre ha traslladat a les institucions que el conformen (Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Ministeri de Cultura, Diputació de Barcelona i òrgans propis) que és inviable mantenir l'activitat mentre les restriccions epidemiològiques obliguin a restringir l'ocupació de la sala a 500 persones, que representa prop del 22% de l'aforament. Per això han anunciat a través d'un comunicat que dilluns cancel·laran tota la programació fins que el Govern no permeti obrir el teatre a més de 500 espectadors. La setmana passada el Liceu ja havia fet una acció per pressionar el Govern per enlairar el topall per a les sales de gran format. La mala evolució de la pandèmia no hi ha ajudat. Segons el Liceu, les "condicions objectives de seguretat" minimitzen el risc de contagi als espectadors.

Amb el manteniment de la fase 1 de desescalada, i per tant el topall de 500 espectadors, que no s'ha pogut negociar com esperaven els seus directius, des del Liceu creuen que és inviable la seva activitat. Ells havien previst poder assolir el 50% de l'aforament, que serien 1.144 entrades; aquests són els tiquets que havien posat a la venda per a l'òpera que està en cartell, La traviata i que es va preestrenar divendres per recol·locar espectadors que tenien entrades per la funció d'estrena d'aquest dissabte.

En la reunió, presidida pel president de la Fundació Salvador Alemany, hi havia una quinzena de representants. Com a membres de l'equipament, hi han intervingut el director general, Valentí Oviedo, i la directora financera, Anna Serrano, però no el director artístic, Víctor Garcia de Gomar. Com a polítics hi havia, entre altres, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa; la directora de l'INAEM, Amaya de Miguel; el tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Joan Subirats; el president de l'àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Cañizares, i el conseller d'Interior, Miquel Samper, de convidat. El teatre els ha volgut demostrar els protocols de seguretat adoptats des de l'inici de la pandèmia. Els consellers de Cultura i Interior "han manifestat la seva disposició a informar amb urgència de les dades percebudes al Procicat, per tal de revisar els topalls d'assistència als grans equipaments". La directora de l'Inaem del Ministeri de Cultura, Amaya de Miguel, s'ha ofert a aportar les experiències del Teatre de la Zarzuela i el Real de Madrid, així com altres teatres d'òpera d'Espanya que, actualment, estan operant amb percentatges superiors al 50%.

La Comissió finalment "ha ratificat la proposta de la direcció de cancel·lar les representacions de La traviata a partir del dia 7, en el cas de que no s'elimini el topall de 500 espectadors". Això vol dir que la funció del dissabte es fa amb els 500 espectadors i la de dilluns (una sessió per a joves de menys de 35 anys) també es manté, però si el cap de setmana no hi ha cap anunci del Procicat se suspendria tota la programació "fins que s'observi una previsió de normalitat que deixi enrere les costoses reprogramacions i cancel·lacions". En aquest cas, es tornarien els diners als espectadors. Mentrestant, però, el Liceu manté les funcions programades de 'La Traviata', la propera el dia 8, amb 1.144 butaques.