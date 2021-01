El Liceu cancel·la les funcions de l'òpera 'Tannhäuser'

El Gran Teatre de Liceu ha hagut modificar la programació dels pròxims mesos per adaptar-la a la situació pandèmica, sobretot a la distància profilàctica que han de mantenir els músics de l'orquestra. Una de les conseqüències és la suspensió de l'òpera Tannhäuser, les funcions de la qual estaven previstes per al maig. La decisió s'ha pres per "la impossibilitat d’allotjar l’orquestra al fossat amb la distància mínima de seguretat", "pel gran nombre de cantants del cor" necessaris per a aquest títol wagnerià, cosa que també fa inviable la seva implantació a l’escenari, i per una posada en escena que "es veuria extremadament afectada si es fessin les rectificacions escèniques per mantenir els grups bombolla requerits en els protocols". Tot plegat fa que el Liceu reprogrami Tannhäuser en les pròximes temporades. L'import de les localitats serà retornat a tots els abonats el pròxim 1 de febrer.

Les dificultats per encabir l'orquestra al fossat mantenint la distància entre els músics (2 m per als vents i 1,5 m per a la resta) també afecta l’òpera Lessons in love and biolence de George Benjamin: no se suspenen les funcions, que es mantenen del 26 de febrer a l'11 de març, però es reubiquen els músics retirant part de les files de la platea (de la 1 a la 4). A més, en aquesta òpera no hi ha cor en escena, la qual cosa facilita que, segons el Liceu, "sigui una òpera escènicament viable i segura".

En el cas del concert simfònic La consagració de Stravinsky: els tres ballets russos, la direcció del teatre ha optat per modificar el programa per poder reduir el centenar de músics que hi participen. A canvi, s'interpretarà un repertori de danses del món eslau amb obres de Brahms, Dvorak, Kodály, Liszt, Bartók i Borodin.

Canvi de producció de l'òpera 'Otello'

L'òpera Otello també pateix les circumstàncies de la pandèmia: els problemes de mobilitat en els transports europeus impossibiliten l’arribada de la producció de la Royal Opera House des de Londres. A canvi, el Liceu ha programat la producció de la Bayerische Staatsoper, amb la direcció d’escena d’Amélie Niermeyer, "que sí que pot garantir l’arribada al teatre per la seva representació del 27 de març al 14 d’abril", segon informa la direcció del Liceu. També s’ha hagut de suspendre la participació del Cor Vivaldi Petits Cantors de Catalunya en aquesta òpera, "a causa dels múltiples grups bombolla del mateix cor i la interacció amb la resta dels artistes". Les veus femenines del Cor del Liceu seran les encarregades d’interpretar les parts del cor infantil.

Les restriccions vigents i la limitació en les interaccions entre diferents grups ajornen el projecte participatiu El monstre al laberint del febrer a l’abril. Tots aquests canvis permeten reprogramar al 6 de maig el concert semiescenificat Les tres reines amb la soprano Sondra Radvanovsky, que es va haver de cancel·lar el 23 de desembre. A més, se n'afegeix una nova funció el 8 de maig, que es posarà a la venda el pròxim 3 de febrer.

Nous horaris

El Liceu també ha decidit canviar l'horari de totes les funcions de la temporada per facilitar la mobilitat dels espectadors fins al juliol. Totes les funcions previstes a les 20 h passaran automàticament a ser representades a les 19 h. Les funcions de cap de setmana previstes a les 17 h o a les 18 h es mantindran amb el mateix horari. De moment, però, només hi haurà l’excepció de la doble funció de Solstice del 6 de febrer, que seran a les 16.30 h i a les 20.30 h.