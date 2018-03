L’intel·lectual que provocava amb estampetes d’Eva Perón

L’argentí Oscar Masotta va ser un personatge “desbordant” i un intel·lectual “far” a l’Argentina entre els anys 50 i 70, assegura Ana Longoni, comissària de l’exposició que el Macba dedica a Masotta fins a l’11 de setembre amb el títol de La teoria com a acció. Al marge de la seva vàlua com a introductor de Lacan al castellà i a Espanya, va ser semiòleg, assagista, crític d’art i psicoanalista, tot i que no era la seva activitat més forta. Una altra raó per la qual el Macba també li dedica una mostra és que es va passar els últims anys de la seva vida a Barcelona i es va endinsar en l’escena contracultural de la ciutat. Abans ja havia realitzat accions com ara repartir pels bars estampetes d’Eva Perón, poc després que la dictadura n’hagués prohibit la representació. “Era una acció provocativa, i està considerat un dels primers happenings de l’art argentí”, explica Longoni.

Oscar Masotta va arribar a Barcelona l’any 1975 i hi va morir el 1979. “Durant aquells quatre anys va deixar empremta. Aquí va reproduir la manera de treballar amb col·lectius que havia muntat a Buenos Aires. El primer taller es va fer a l’estudi de Josep Guinovart i en els que va fer des d’aleshores hi van passar centenars de joves”, diu Longoni. La mostra està formada per obres d’art, documents i pel·lícules, i el procés de preparació s’ha convertit en un arxiu de la trajectòria vital i intel·lectual de Masotta. També inclou 14 entrevistes filmades amb diferents personalitats que el van conèixer, realitzades per la seva filla, Cloe Masotta, i el cineasta Andrés Luque. “Hi ha un camp molt fèrtil de relació entre la literatura, la política i l’art, i en el cas de Masotta amb el còmic”, diu el director del Macba, Ferran Barenblit. Perquè una altra de les activitats que va portar a terme Masotta va ser organitzar, amb més ambició que mitjans, la Primera Biennal Mundial de la Historieta, que també li va servir per estudiar-la des de la perspectiva innovadora aleshores de la semiòtica.

Els artistes argentins punters

A més d’endinsar-se en la figura de Masotta, val la pena visitar l’exposició per fer descobrir la potència de l’art contemporani argentí, amb treballs d’artistes que Masotta va voler categoritzar no amb epígrafs internacionals sinó com a “imatgers argentins” i que es caracteritzen per les referències al pop art i l’art conceptual, l’interès per treballar amb els mitjans massius com la premsa i la publicitat i la càrrega política en uns moments molt convulsos políticament a l’Argentina, com és el cas de Tucumán arde, una obra col·lectiva realitzada el novembre del 1968 a les seus de la CGT a Rosario i Buenos Aires. A més, la mostra inclou la revisió que Dora García va fer de dos happenings de Masotta fa pocs anys, El helicóptero i Para inducir el espíritu de la imagen, i també obres de l’artista argentí establert a Barcelona Gonzalo Elvira sobre algunes portades dels llibres exposats. “A través d’un sol individu reflectim una manera de fer col·lectiva dels grups d’avantguarda i dels grups de treball”, diu Longoni. Abans de Barcelona l’exposició es va poder veure al Museu Universitari d’Art Contemporani de Mèxic i finalitzarà la itinerància a Buenos Aires.

Entre els llibres de Masotta n’hi ha un sobre el pop art escrit a partir de reproduccions en blanc i negre de les obres, i com a mostra de l’impacte de la seva figura es pot esmentar un antihappening realitzat després d’un dels seus seminaris.En realitat va consistir a redactar una nota de premsa i confeccionar material gràfic per difondre un treball inexistent, titulat Happening per a un senglar difunt. Una quinzena de publicacions hi van picar. “L’obra es reprodueix cada vegada que en tornem a parlar”, conclou Ana Longoni.