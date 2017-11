L’interior del Liceu s’obre a Google Street View

El Gran Teatre del Liceu ha obert aquest dilluns, per primer cop, les seves instal·lacions als internautes d’arreu del món a través de la tecnologia Google Street View. Per introduir-se al teatre tan sols cal accedir a Google Maps i triar l’opció Street View. Els usuaris poden passejar virtualment pel Liceu i visitar-lo també en format de realitat virtual en 360 graus. Es tracta d'una iniciativa que compta amb la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la Generalitat de Catalunya i l’empresa nord-americana Google.

El servei panoràmic de Google Maps permet accedir a racons emblemàtics del Liceu, com el Saló dels Miralls. També obre les portes a zones desconegudes pel públic com els espais escènics i tècnics, els departaments de sastreria i caracterització i les sales on assagen l’Orquestra i el Cor del Liceu. A més, els usuaris poden veure el pati de butaques des de dalt de l’escenari i gaudir de les vistes de Ciutat Vella des de la terrassa del recinte.

Des de la celebració del 20è aniversari de la reobertura, el Gran Teatre del Liceu treballa en un eix d’innovació de projectes tecnològics. La sala destaca que la inclusió en la tecnologia Google Street View suposa "un pas més" en aquest eix i apunta que la iniciativa s’afegeix als altres projectes tecnològics del teatre. L’objectiu és seguir construint "el Liceu de tots". Entre els projectes del teatre hi ha un desenvolupament audiovisual, la implantació de forma definitiva de l’'streaming', la digitalització de l’arxiu, el vídeo en 360 graus, la visió real en 3D de cada seient en la compra d’entrades, la millora de l’aplicació de públic i treballadors, i finalment, l’ús de nous espais polivalents, com la sala Tenor Viñas.