Dua Lipa i George Ezra, favorits als Brit Awards d'aquesta nit

260x366 Dua Lipa / INSTAGRAM Dua Lipa / INSTAGRAM

La cantant Dua Lipa i el compositor George Ezra parteixen com a principals favorits en la cerimònia dels Brit Awards que se celebrarà aquest dimecres a l'O2 de Londres.

Ezra, que l'any passat va treure al mercat el seu segon treball, sota el títol 'Staying at Tamara's', opta als premis Brit a millor artista britànic masculí, millor single britànic, amb 'Shotgun', i millor àlbum britànic de l'any. En la categoria de millor artista britànic també estan nominats Craig David, Giggs, Sam Smith i Aphex Twin.

Per la seva banda, Dua Lipa, que el 2018 ja va actuar a la gala amb 'New rules', podria emportar-se els guardons a millor single britànic i millor vídeo britànic per 'IDGAF'. A més, en la categoria de millor senzill britànic també pot emportar-se el títol per la col·laboració al costat del DJ Calvin Harris en el tema 'One kiss'. La londinenca, però, no està nominada a millor artista britànica, categoria en la qual el grup Florence & The Machine, Jorja Smith, Anne-Marie, Lily Allen i Jess Glyne es disputaran un dels guardons més preuats de la nit.

Jorja Smith, amb 'Lost & found', i Florence & The Machine, amb 'High as hope', podrien aconseguir el guardó a àlbum britànic de l'any, categoria en la qual també apareixen Anne-Marie, amb el seu 'Speak your mind', The 1975 amb 'A brief inquiry into online relationships' i el ja esmentat Ezra.

Els aclamats Arctic Monkeys tornen als Brit de la mà del seu últim àlbum, 'Tranquility base hotel & casino', que només els ha valgut per colar-se en la llista de millor grup britànic, al costat de Gorillaz, banda liderada per Damon Albarn, exlíder de Blur, que ja va aconseguir aquest guardó l'any passat, The 1975, Little Mix i Years & Years.

Cardi B, Llitera Cabell Christine & The Queens, Ariana Grande i Janelle Monáe pugnen pel Brit a millor artista femenina internacional, mentre que en la mateixa categoria masculina ho faran Drake, Eminem, Kamasi Washington, Shawn Mendes i Travis Scott.

La gala, que començarà a les vuit del vespre, serà conduïda pel còmic Jack Whitehall i comptarà amb les actuacions de Sam Smith, The 1975, George Ezra, Dua Lipa i Calvin Harris, entre d'altres.