Lleida clama pel retorn de les obres de Sixena

Habituats a celebrar episodis històrics poc favorables, ahir els lleidatans no van voler ser menys commemorant el primer aniversari de l’operatiu policial i judicial per traslladar a l’Aragó les 44 peces de Sixena que custodiava el Museu de Lleida. Amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que s’hi va referir com a “espoli cultural en una nit fosca i dolorosa”, el Consorci del Museu de Lleida va acordar seguir treballant per consolidar aquest espai “com un dels grans centres museístics del país”, com va explicar el president Torra.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Laura Borràs, va qualificar l’entrada de la policia judicial al museu com a “implacable i poc respectuosa”, en resposta a les declaracions del president aragonès, Javier Lambán, per al qual l’actuació s’havia produït de manera “impecable” i “respectuosa”. La consellera va reiterar la seva preocupació per la situació actual de les obres, “atès que el jutjat d’Osca ha rebutjat fins a dues vegades que els tècnics del museu puguin comprovar-ne l’estat”, i la seva intenció de declarar-se “objectora de consciència artística” en cas que el Tribunal Suprem obligui a traslladar a Sixena els murals que es troben al MNAC. “Ara ens toca defensar els nostres interessos i tornar les obres al Museu de Lleida, que és on han de ser”, concloïa Borràs.

La Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida va organitzar a la plaça que hi ha just davant del museu una sèrie d’actes encapçalats per la lectura d’un manifest que reclamava el retorn de les obres, tot plegat amb l’objectiu d’agrair als centenars d’assistents el suport d’ara fa un any, quan van aguantar estoicament els embats del vent, la pluja i el fred al llarg de les catorze hores que va durar la intervenció amb l’objectiu de reivindicar la unitat de la col·lecció.

El moment més esperat de la jornada, però, tenia lloc a la sala d’exposicions temporals del Museu de Lleida amb la presentació del llibre Operació trasllat. Art de Sixena, amb textos de la historiadora de l’art Marga del Campo i fotografies inèdites de Jordi V. Pou, i la projecció del vídeo 11D2017, enregistrat per Laia Navarro des de l’interior del museu, que recullen les vivències i les mostres de “tensió, desconcert i impotència” del treballadors durant una nit “dramàtica”, en paraules de Del Campo. L’Ajuntament de Vilanova de Sixena havia demanat que es destruïssin les imatges al considerar que no existia cap permís judicial per captar-les, la qual cosa va ser desestimada pel jutjat d’Osca la setmana passada.

I el monestir, tancat

Hores abans l’executiu aragonès havia celebrat el seu particular aniversari reunint el consell de govern a Sixena, en aquest cas per recordar l’arribada de les obres de Sixena procedents de la capital del Segrià, que el president aragonès Javier Lambán va definir com “una victòria de l’estat de dret”. També es va referir a Quim Torra com “un personatge estrafolari i feixistoide”, va negar que el monestir no reunís les condicions necessàries per acollir les obres i va culpar els conservadors catalans de l’estat actual en què es troben. “És l’Aragó que podria donar lliçons a Catalunya de com conservar les obres”, va dir. Ahir només una desena de persones es van aplegar davant del monestir on reposen les obres, que estava tancat al públic.