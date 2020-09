La 69a Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern retrà homenatge a Josep Carner

Compten amb l'aval de les autoritats sanitàries i s'ha organitzat seguint les restriccions implantades per la pandèmia del coronavirus. La 69a Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern ocuparà el passeig de Gràcia des de plaça Catalunya fins a Consell de Cent des d'aquest divendres, 18 de setembre, fins al diumenge 4 d'octubre. Els aforaments als estands estan limitats i es respectaran les distàncies de seguretat. La Fira retrà homenatge a Josep Carner en el cinquantè aniversari de la seva desaparició i al poeta, escriptor i assagista català Lluís Calvo Guardiola, que serà l'encarregat de pronunciar el pregó inaugural divendres. Calvo és autor d'una vintena de poemaris i quatre novel·les, guanyador de guardons com el Carles Riba, el Vicent Andrés Estelles o el Crítica Serra d'Or de poesia.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, i el president del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, Marçal Font, assistiran al tret de sortida de la Fira divendres a les 11 del matí, un esdeveniment tradicional de la tardor literària que també inclou una exposició dedicada a Josep Carner. La mostra està comissariada per Jaume Coll Llinàs, comissari de l'Any Carner, i servirà per explicar la vida i obra del poeta a través d'una sèrie de plafons de la Institució de les Lletres Catalanes. Entre altres obres, es fa referència a L'auca d'una resposta al senyor Gaudí o al poema d' Auques i ventalls, amb vinyetes d'Artigau i rodolins cal·ligrafiats per Keith Adams.

El cartell de la 69a edició és de l'artista Toni Benages.