'La llibreria' i 'El autor' s'enduen el premi Forqué al millor llargmetratge de ficció

'La llibreria', de la realitzadora catalana Isabel Coixet, s'ha endut el premi Forqué al millor llargmetratge de ficció o animació en la 23a edició d'aquests guardons cinematogràfics, que es consideren l'avantsala dels premis Goya. Es dona el cas que el film ha hagut de compartir el premi amb 'El autor', de Manuel Martín Cuenca, en empatar en nombre de vots. La gran perdedora ha estat la producció 'Estiu 1993', de Carla Simó. Optava el premi a la millor pel·lícula, però també a la millor interpretació masculina, per David Verdaguer, i femenina, pel treball de Bruna Cusí. En cap dels tres casos hi hagut sort per a aquesta producció catalana.



Els premis reben el nom del director de cinema, guionista i productor José Maria Forqué (Saragossa, 1923 - Madrid, 1995), un dels més prolífics i versàtils del cinema espanyol i pare de l'actriu Verónica Forqué i del director Álvaro Forqué. En aquesta edició, la número 23, el premi al millor actor ha estat per a Javier Gutiérrez pel seu paper protagonista a 'El autor', i el premi a millor actriu ha recaigut en Nathalie Poza pel seu treball a 'No sé decir adiós'.



El premi al millor llargmetratge llatinoamericà ha estat per a la producció xilena 'Una mujer fantástica', de Sebastián Lelio, i el de millor documental ha estat per a la història autobiogràrcia 'Muchos hijos, un mono y un castillo', de Gustavo Salmerón. El palmarès l'han completat 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, com a millor curtmetratge, i 'Lo que de verdad importa', premi pel foment de l'educació i els valors.



Boriz Izaguirre, Elena Sánchez i Edu Soto han estat els encarregats de presentar la gala d'aquesta nit. Els premis Forqué els atorga l'Entitat de Gestió dels Drets dels Productors Audiovisuals (Egeda), un organisme sense ànim de lucre creat el 1996 amb la finalitat de posar en relleu la feina del productor cinematogràfic en la indústria del sector audiovisual. Actualment té 2.000 associats.



Gala a Saragossa i homenatge a Saura

Per primera vegada en les seves 23 edicions –només amb l'excepció de l'any passat, que es va fer a Sevilla–, els premis Forqué s'han entregat fora de Madrid. En concret, a Saragossa, el bressol de qui dona nom als guardons, José Maria Forqué. També ha estat un aragonès el que ha rebut aquest 2018 la Medalla d'Or a la millor trajectòria en producció, que ha recaigut en el cineasta Carlos Saura (Osca, 1932).



Amb una de les carreres de més renom internacional que li han valgut un premi Bafta, un Os d'Or i dos de Plata al Festival de Berlín, i dos premis Goya, Saura té entre els seus títols pel·lícules icòniques del cinema espanyol com 'Cría cuervos', 'Bodas de sangre', 'Iberia' i '¡Ay, Carmela!'. La Medalla d'Or que atorga Egeda l'han rebut en edicions anteriors Agustín Almodóvar, José Luis Borau, Santiago Segura, Fernando Trueba i Luis Pérez, entre d'altres.