El Lliure baixa al purgatori de John Cassavetes i Jan Lauwers

Potser al teatre encara es pot caminar més a la vora de l’abisme que en el cinema i es poden fregar línies vermelles. És difícil imaginar-se a un productor, sobretot en el Hollywood del #MeToo, acceptant el guió de John Cassavetes 'Begin the beguine', els protagonistes del qual són dos amics envellits que es tanquen en un apartament per tenir sexe amb prostitutes fins a morir. En canvi, el director de la Needcompany, Jan Lauwers, va acceptar dirigir aquesta obra crepuscular del cineasta fins i tot abans de llegir-la. El resultat es pot veure al Lliure aquesta nit, demà i dimecres. “Les pel·lícules de Cassavetes van ser una gran inspiració per a molts directors, perquè va canviar profundament la forma d’actuar. Els feia ser allà i després els filmava. És el Shakespeare modern”, afirma el director.

La Needcompany ha deixat una empremta profunda al Lliure amb espectacles corals i multidisciplinaris com Isabella’s room, The lobster shop i The deer House. Begin the beguine és un treball de Lauwers en solitari, fruit d’un encàrrec de la Fundació John Cassavetes. Tot i ser el seu treball “més convencional”, ha portat la història al seu terreny. Per equilibrar el papers femenins i masculins, la desena de prostitutes de l’obra, que acaben sent més intel·ligents i fortes que els homes, estan interpretades per només dos actrius, una de les quals és la seva filla; i també posa de relleu l’amistat t entre els dos homes, que en algun moment recorden el món que han abandonat, potser perquè el món els havia abandonat a ells; i els tocs de tendresa i humor que hi ha en la història. “És estrany: no saps si és una obra contra les dones, contra els homes o si és un homenatge als dos sexes”. subratlla. John Cassavetes va escriure 'Begin the beguine' per als seus actors fetitxe, Ben Gazzara i Peter Falk, un repte que ara assumeixen Juan Navarro i Gonzalo Cunill. Així i tot, les prostitutes parlen anglès i francès per posar l’accent en que acostumen a ser esclaves sexuals arribades d’altres països. “Una de les funcions del teatre és crear problemes i és a través dels conflictes que es crea la bellesa”, afirma. Per a Lauwers la història és una “al·legoria” i creu que l’aïllament dels personatges és cabdal per entendre-la. “El tancament és una metàfora, jo crec que els personatges estan morts i que són al purgatori esperant alguna cosa que potser no arribarà mai”, explica.

La lectura de l’obra de Lauwers va més enllà d’equilibrar la “tensió eròtica” entre els dos amics i les prostitutes i també la veu com un reflex de la fallida dels homes.“Al final de la seva vida Cassavetes va pensar que els homes l’hem cagat”, apunta. En aquesta cadena d’errors provocats per la testosterona troba que hi ha casos tan diversos com les política de Trump i el procés català. “Quan venia fa deu anys deia que anava a Espanya i que venia de Bèlgica. Ara dic que vaig a Catalunya i que sóc de Flandes. És trist que Europa es divideixi, hauria d’estar més unida”,conclou.