Lluc Castells surt en defensa del llaç groc i d'Àlex Ollé

Després de la polèmica xiulada als llaços grocs que duien dos dels artistes que van participar en la inauguració del Teatro Real de Madrid, el dissenyador de vestuari Lluc Castells i l'escenògraf Alfons Flores, el primer ha publicat un comunicat a través de les xarxes socials en què referma la voluntat de portar el llaç groc mentre hi hagi presos polítics, però també critica el "linxament" que considera que ha patit el director de l'espectacle, Àlex Ollé. "Estic en desacord que ara se'l vulgui posar en una llista negra i se'l vulgui assenyalar. Si no volem ser assenyalats no assenyalem", diu. I assegura que dins la companyia La Fura dels Baus sempre ha treballat amb llibertat.

Castells, que col·labora amb La Fura dels Baus des del 2009, assegura que no es penedeix "d'haver lluït el llaç groc al Teatro Real": "Fa molt de temps que el porto diàriament. Ho he fet durant les estrenes de múltiples espectacles en els quals he treballat. A Catalunya i a moltes ciutats del món on he tingut la sort d’acompanyar La Fura dels Baus". Assegura que mai havia tingut "cap incident ni polèmica". "Mai he rebut cap indicació, ni cap mena d’insinuació de La Fura dels Baus perquè deixés de portar-lo. Tampoc a Madrid", diu, tot i que Ollé va declarar a El País que no tenia ni idea de la intenció de Castells i Flores de portar el llaç. "Si a algun lloc tenia sentit portar el llaç groc era a Madrid. És allà on hem de fer entendre el que pensem molta gent. Considerem que hi ha presos polítics. Que el seu empresonament és una greu injustícia. I que en reclamem l'alliberament i el retorn de tots els exiliats", diu en un tuit.

Comunicat

Després de l’estrena del Faust de la Fura dels Baus de dimecres passat a Madrid i de tot l’enrenou creat després que l’Alfons Flores i jo mateix sortíssim a saludar portant uns llaços grocs m’agradaria donar la meva opinió. — Lluc Castells (@LlucCastells) 22 de setembre de 2018

L'artista corrobora l'afirmació d'Ollé quan deia que ell i Flores no formaven part de la companyia, sinó que eren "dos col·laboradors". Castells assegura que a La Fura sempre hi ha treballat amb "una llibertat de creació absoluta": "Majoritàriament al costat de l'Àlex Oller, a qui admiro i estimo".

Quan el director del 'Faust' del Teatro Real va demanar disculpes, va adduir que a La Fura dels Baus hi havia diversitat d'opinions sobre el tema, per la qual cosa no s'havien pronunciat mai públicament sobre la política catalana, com va explicar també la companyia en un comunicat. "La Fura és un col·lectiu on caben moltes ideologies i sempre han respectat les meves idees personals. Repeteixo: mai m’he hagut d’amagar per portar un llaç groc", insisteix Castells. "Em dol profundament el linxament que està patint l’Àlex. Sovint es parla des de la ignorància. La majoria dels que l’insulten o el volen ridiculitzar desconeixen el seu compromís personal contra moltes injustícies, inclosa la que porta molta gent a dur un llaç groc. Estic en desacord que ara se’l vulgui posar en una llista negra i se’l vulgui assenyalar. Si no volem ser assenyalats no assenyalem".

"Personalment em sento desbordat per tota la polèmica. Mai m’ha agradat tenir protagonisme públic. Prefereixo expressar-me a través del meu treball: l’escenografia i el vestuari. Comparteixo aquest escrit perquè em semblava que no em podia quedar callat", conclou, assegurant que continuarà "lluint el llaç groc fins a l'alliberament de tots els presos polítics i el retorn dels exiliats, de la mateixa manera que ho fa moltíssima gent anònima cada dia".