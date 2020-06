El llibreter Lluís Morral i l'escriptor Rafel Nadal, premis Memorial Pere Rodeja

El Memorial Pere Rodeja, que cada any distingeix un llibreter i una personalitat del món de la cultura que ha contribuït a la divulgació de les llibreries i els llibres, ha reconegut aquest any la llibreria barcelonina Laie, amb menció especial al seu director literari Lluís Morral, i l'escriptor gironí Rafel Nadal. El jurat, format per Ester Pujol, Anna Guitart, Anna Vilanova, Rosana Lluch i Guillem Terribas, amb Marià Marín actuant de secretari amb veu però sense vot, es va reunir a Barcelona el 17 de juny del 2020 de forma telemàtica i va emetre el seu veredicte.

Han premiat la Laie "per ser una llibreria de referència i de prescripció, model de llibreria que manté la flama del centre de Barcelona; un lloc acollidor, de gran activitat cultural i aposta literària, punt de trobada del món cultural, autèntic ateneu per a alumnes, escriptors o periodistes, amfitriona de tota mena d’actes i sempre oberta a tothom, cuidant molt les relacions amb les persones i entitats del barri, però alhora de referència per al conjunt del país". La llibreria Laie va néixer ara fa 40 anys fundada per un grup d'amigues encapçalades per Montse Moragas i Conxita Guixà. Lluís Morral hi treballa des de fa 34 anys. "Em fa molta il·lusió, i sobretot ara que la llibreria fa quaranta anys. El premi ens anima a continuar endavant malgrat els moments complicats que està travessant el sector i amb un Sant Jordi incert organitzativament parlant el 23 de juliol", comenta Morral. També s'ha referit a la llibreria Ona, que acaba d'obrir davant de la Laie al carrer Pau Claris: "Ens ha anat molt bé perquè molta gent passa després per la Laie a buscar llibres i es crea un circuït".

Pel que fa a Rafel Nadal, que acaba de publicar Mar d'estiu (Univers), el jurat li ha atorgat el guardó "per ser un autor que sempre ha defensat i estimat les llibreries, tothora disposat a donar-hi suport, com ha demostrat, de manera especial, en aquests moments extremadament difícils a causa del covid-19. És una persona disposada a anar arreu del país, a no descuidar-se cap llibreria, per petita que sigui, capaç d’atapeir les seves rutes per cobrir tot el territori i tenir contacte amb els seus lectors". “Rafel Nadal és una persona que estima la literatura, estima els llibres amb bogeria, i que sempre demostra el seu respecte i la seva estima per les llibreries i cuida absolutament aquest teixit tan necessari que és el de les llibreries”, opina Gerard Quintana en unes declaracions recollides en el comunicat del premi.

El premi Memorial Pere Rodeja, en homenatge al llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí (1931-2009), tot un mestre en l’ofici de llibreter, té per finalitat estimular els llibreters agremiats en la seva dedicació d’activadors culturals i difusors de la llengua i la literatura catalanes, així com distingir la tasca d’una persona o entitat que hagi destacat pel seu suport envers les activitats de les llibreries i la seva difusió. Habitualment el premi es concedeix el mateix dia que el premi Llibreter. Aquest any, però, ateses les circumstàncies excepcionals, s'ha ajornat al 6 de novembre. Aquest mateix dia també s'entregarà físicament el Memorial Pere Rodeja a Girona.