Lluís Pasqual dirigirà el teatre d'Antonio Banderas a Màlaga

Lluís Pasqual serà el director del nou Teatro del Soho CaixaBank que Antonio Banderas obrirà al setembre a Màlaga. Pasqual era director del Teatre Lliure fins al setembre passat, quan va abandonar la institució després de ser acusat de maltractaments i vexacions per l'actriu Andrea Ros i pel col·lectiu Dones i Cultura, que en va demanar el cessament. A mitjans de gener va estrenar 'El sueño de la vida' al Teatro Español.

Banderas, que és el promotor, impulsor i creador del nou teatre, destaca la figura de Pasqual. "Amb la seva experiència i el seu talent consolida el projecte del teatre, que busca ser un referent cultural al món sencer", assegura Banderas. Així mateix, Pasqual subratlla que enfila aquest nou projecte "amb il·lusió". El Teatre del Soho té CaixaBank com a patrocinador principal, ja que, segons l'entitat financera, "encaixa amb la filosofia d'involucrar-se en projectes culturals que tenen com a objectiu contribuir a oferir grans espectacles al públic, sense oblidar-se d'oferir formació i noves oportunitats per als joves".

Pasqual va ser un dels fundadors del Teatre Lliure el 1976 i el dirigia des del 2011. La seva marxa del teatre va ser polèmica. Davant les acusacions de maltractaments, un centenar de personalitats culturals van signar un manifest de suport a Pasqual, que va qualificar les acusacions de "calúmnies". En paral·lel, el comitè de treballadors del Teatre Lliure va encarregar un estudi de riscos psicosocials. Tot plegat va portar Pasqual a anunciar la seva dimissió com a director del Lliure l'1 de setembre.