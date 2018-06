'Àngels a Amèrica', 'Dogville', Lorca, Jan Fabre i Guy Cassiers a la nova temporada del Teatre Lliure

260x366 El director Lluís Pasqual al Teatre Lliure, que dirigeix / PERE TORDERA El director Lluís Pasqual al Teatre Lliure, que dirigeix / PERE TORDERA

El Teatre Lliure ha presentat aquest divendres la seva programació, un acte en el qual Lluís Pasqual ha anunciat que tornarà a ser director del teatre, que va assumir el 2011, per un tercer mandat. Pasqual s'ha compromès a crear dues iniciatives: fer un laboratori per a joves, desplegant el projecte de la Kompanyia Jove més enllà dels actors, i un projecte per donar veu al teatre inclusiu. A més, ha anunciat que es crearà una comissió de persones per repensar el model del Teatre Lliure. "Jo ja hauré arribat al meu final quan això es dugui a terme, siguin quatre anys o menys", ha dit.

Pasqual ha tornat a presentar bones xifres de públic: 96.396 espectadors i un 87,7% d'ocupació, amb una dotzena d'espectacles plens al 100%. "Són alegries agredolces –ha dit–. A vegades no podem prendre els riscos que voldríem prendre en les programacions. L'avantatge és que un teatre de programació dona feina als professionals d’aquí".

També ha defensat que pugin a escena "temes nous, actors nous i mirades noves que s’expliquen i ens expliquen", "temes que venen de realitats ocultes o marginades": "Allò que s’emmarcava en un context experimental adquireix carta de normalitat en les nostres programacions", ha dit, recordant l'últim cicle programat enguany. Per a Pasqual, la clau avui és "el què" i no "el com": "El teatre necessita explicar noves realitats", diu.

Aquests són els espectacles del 2018-19:

Les produccions pròpies

La gran aposta de la temporada és el projecte d’‘Àngels a Amèrica’, "una catedral del text contemporani", diu Pasqual, de Tony Kushner. Serà posada en escena –les dues parts– per David Selvas. "Parla d’un virus, la sida, que es converteix en una cosa que entra a la societat i transforma les relacions", diu Pasqual. Hi actuaran Vicky Peña, Pere Arquillué, Claudia Benito i Júlia Truyol.

Hi ha tres peces familiars: ‘Travy’, amb els quatre membres de la família Pla, de l’Oriol i el Quimet Pla, ‘Là’, del circ del Baró d’Evel, i la tercera peça de la família ‘Rhum’, ara amb ‘Rhumans’.

Ramon Simó dirigirà el conte de Henry Miller sobre la recerca de la identitat d’un pallasso, ‘El somriure al peu de l’escala’, amb Jordi Martínez. Josep Maria Mestres dirigirà ‘Com els grecs’, una mirada contemporània del mite d’Èdip, de Steven Berkoff: "Quan ens passa alguna cosa gran tornem als grecs. En un moment de desconsol, tornar als grecs és tornar a casa", diu Pasqual.

També s’adaptarà al teatre ‘Dogville’, de Lars von Trier, adaptada per Pau Miró i dirigida per Sílvia Munt, amb un elenc extraordinari amb Andreu Benito, Bruna Cusí, David Verdaguer, Lluís Marco i Àurea Márquez, entre altres.

Hi haurà dos Lorca, 'Así que pasen cinco años' dels andalusos Atalaya Teatro i la gran producció d'‘El sueño de la vida’ que dirigirà Lluís Pasqual i que es basa en notes i escenes de l’obra que estava escrivint quan va morir, textos que la germana de Lorca li va cedir al director. Alberto Conejero escriu la part que Lorca no havia escrit

Entre les coproduccions, destaca ‘Cronologia de las bestias’ de l’argentí Lautaro Perotti, fundador de Timbre 4 amb Carmen Machi, ‘Mar de fons’ d’Iguana Teatre sobre la Guerra Civil a Mallorca, ‘Incògnit’ de Nick Payne, l’òpera bufa ‘Je suis narcissiste’ i el monòleg sobre immigració ‘La neta del senyor Linh’, el projecte que unirà Guy Cassiers amb Lluís Homar i que s’estrenarà al Temporada Alta.

Creació catalana

D’autoria catalana hi haurà un projecte conjunt de Marilia Samper, Sergi Belbel i Cristina Clemente, ‘Dolors’, que funcionarà com una sèrie televisiva feta per capítols setmanals sobre una dona que busca suportar els dolors menstruals. També es podrà veure ‘Quiets’, basada en el llibre de Màrius Serra sobre el seu fill Llullu amb paràlisi cerebral. I la creació inclassificable de l'Agrupación Señor Serrano' titulada 'Kingdom'.

La fornada de la Kompanyia jove s'acomiadarà amb vuit textos (set monòlegs i un text per a dos) dirigits per Sergi Belbel, Lluís Pasqual, Rosa Maria Sardà i Ivan Morales, ‘L’últim salt’.

Les reposicions

Es podran tornar a veure ‘El temps que estiguem junts’ de Pablo Messiez, l’excel·lent ‘Abans de la jubilació’ que va dirigir Krystian Lupa amb un elenc català, ‘Trans’ de Didier Ruiz i ‘Jane Eyre’ dirigida per Carme Portaceli.

I es recuperen petites perles d’altres espais, com ‘AKA’ de Daniel J. Meyer de la Sala Flyhard i ‘Aüc’ de Les Impuxibles i Carla Rovira, que es va veure a La Seca el Grec anterior.

Els temes socials

Hi haurà un fòrum de debat titulat Dones Lliures i coordinat per Cristina Clemente. Després dels titulars de l'any passat, que destacaven la manca de dones creadores, "no era un tema per esbandir ràpidament, hi volíem dedicar un espai", diu Pasqual. A l’Espai Lliure durant un mes es faran diverses activitats amb taules rodones i creació sobre ‘Dones i ficció’ (el format és com el d’’El procés’).

També hi haurà tres dies de debat, tallers i funcions sobre com adaptar espectacles per a persones amb discapacitats dins el Simbiòtic Festival.

El Teatro del Barrio portarà un espectacle documental sobre les fosses comunes, ‘El pan y la sal’, dirigit per Andrés Lima, un text que recupera el bloqueig de la llei de la memòria històrica i on hi actuen Pasqual, Núria Espert, José Sacristán o Tristán Ulloa. Alberto San Juan –que "fa sempre el mateix espectacle amb capítols diferents", diu Pasqual– dirigirà 'Mundo obrero' sobre el moviment obrer.

Els internacionals

La notícia destacada és que els internacionals tornen a tenir pes. Però la campanada és el macroprojecte de Jan Fabre, un espectacle de 24 hores, ‘Mont Olypus’, que arribarà al Teatre Lliure al juny: "És una cerimònia dionisíaca de tot un dia, en què la gent es pot dutxar i dormir al teatre per resistir a l’espectacle". També s’acollirà la companyia anglesa de Bertrand Lesca i Nasi Voutsas, que expliquen "de manera senzilla i transparent", per exemple trencant plats, la relació entre Orient i Occident: faran ‘Eurohouse’ i ‘Palmira’. L’actor Mark Lockyer –que va passar per un trastorn bipolar– torna a Barcelona amb ‘Keep on walking, Federico’ per explicar la sortida del seu infern.

Maria de Medeiros protagonitza ‘Un amor impossible’, que explica l’impacte que té el descobriment de l’abús a la filla. ‘Saigon’ dels francesos Les Hommes Approximatifs és un relat èpic i coral sobre els vincles i els territoris en un restaurant vietnamita. I "el director més lúcid d’Europa", diu Pasqual referint-se a Milo Rau, dirigirà ‘Saló o 120 dies de Sodoma’ amb quatre actors amb síndrome de Down. "Es fa teatre des de molts llocs diferents", diu Pasqual, per explicar la diversitat d’apostes.