L'òpera del Metropolitan trenca relacions amb el director emèrit per unes acusacions d'abusos sexuals

L'òpera del Metropolitan va anunciar diumenge a través de Twitter que suspèn la relació amb el seu director emèrit, James Levine, després de conèixer "múltiples acusacions de mala conducta sexual" entre els anys 60 i els 80, un període que coincideix amb la primera etapa de la seva carrera en la direcció de la institució. Levine va dirigir l'Òpera entre els anys 1976 i el 2016 i no participarà en cap activitat del teatre fins que no finalitzi la investigació sobre el fets que s'està portant a terme.

Our statement on James Levine: pic.twitter.com/9iJOY24ysc — Metropolitan Opera (@MetOpera) 4 de desembre de 2017

Hores abans que el teatre publiqués el comunicat 'The New York Times' havia publicat que la Metropolitan Opera investiga Levine arran d'un informe policial de l'any 2016 on un home al·lega que el director va abusar d'ell quan era un adolescents fa tres dècades. Segons l'informe, els abusos van començar quan la suposada víctima tenia 15 anys i Levine, que aleshores treballava al festival Ravinia, als afores de Chicago, 41. L'home va explicar que el 1985 Levine el va portar a casa en cotxe i que li va agafar la mà "d'una forma increïblement sensual" i que els abusos es van perllongar fins l'any 1993. Entre els abusos, la suposada víctima va relatar que va haver d'observar com Levine es masturbava, que el va tocar de manera sexual, i que al llarg d'aquests anys el director li va donar 50.000 dòlars en efectiu. També va explicar que els fets gairebé "destrueixen" la seva família i que havia pensat en suïcidar-se.

L'òpera del Metropolitan va obrir la investigació després de rebre consultes sobre Levine per part dels mitjans de comunicació. La institució coneixia l'existència de l'informe, però el director havia negat les acusacions i la policia no s'havia posat en contacte amb ell.