L’òpera italiana manarà en la temporada 2018-2019 del Liceu

Tretze òperes, tres de les quals en versió concert, conformen la temporada 2018-2019 del Gran Teatre de Liceu, que s’inaugurarà el 5 d’octubre amb ‘I puritani’, de Bellini, amb direcció escènica d’Annilese Miskimmon. El gran dominador és el repertori italià, amb sis títols, i la principal novetat serà l’estrena mundial de ‘L’enigma di Lea’, l’òpera de Benet Casablancas amb llibret de Rafael Argullol i direcció d’escena de Carme Portacelli, i de la qual es faran quatre representacions al febrer.

"Hi ha varietat de produccions i innovacions escèniques", ha explicat aquest divendres la directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, sobre una programació operística amb obres que vam del segle XVIII al XIX. A més d’‘I puritani’ i ‘L’enigma di Leia’, la temporada inclou ‘Kàtia Kabànova’ (Janacek), ‘L’italiana in Algeri’ (Rossini), ‘Madama Butterfly’ i ‘Tosca’ (Puccini), ‘Rodelinda’ (Händel), ‘La Gioconda’ (Ponchielli), ‘Les pêcheurs de perles’ (Bizet), ‘Luisa Miller’ (Verdi), a més de tres en versió concert: ‘Candide’ (Bernstein), ‘Hamlet’ (Ambroise Thomas) i ‘Agrippina’ (Händel). De les òperes escenificades, n’hi ha tres que són reposicions de produccions ja vistes al Liceu: ‘La Gioconda’ amb direcció escènica de Pier Luigi Pizzi, ‘L’italiana in Algeri’ de Vittorio Borrelli i ‘Tosca’ de Paco Azorín. Tanmateix, un dels atractius de ‘La Gioconda’ serà el debut en el rol principal de la soprano sueca Iréne Theorin. "La Iréne em va comentar que volia cantar obres que no fossin de Wagner o Strauss", ha dit Scheppelmann.

"Les gran veus sempre han sigut part del Liceu", ha recordat la directora artística. I en aquesta temporada, n’hi haurà de tota mena. Per exemple, Sondra Rodvanovsky (gran triomfadora aquests dies amb ‘Andrea Chénier), Piotr Beczala, Diana Damreu, Ekaterina Bakanova, Javier Camarena, Pretty Yende, Patricia Racette, Lianna Haroutounian, Ainhoa Arteta, Bejun Mehta, Carlos Álvarez i Joyce DiDonato.

Pel que fa la direcció escènica, destaquen tres produccions dirigides per dones: Carme Portaceli a ‘L’enigma di Lea’, Annilese Miskimmon a ‘I puritani’ i Lotte de Beer a una ‘Les pêcheurs de perles’ que porta l’obra de Bizet a un món barreja d’exotisme i ‘reality show’ televisiu.

Concerts i recitals

"Tindrem una nova activitat que em fa molt feliç", ha explicat el director musical del Liceu, Josep Pons, sobre "la posada en marxa d’una iniciativa llargament esperada": un cicle de cambra protagonitzat per músics de l’Orquesta Simfònica del Liceu. De moment es concreta en concerts que van del petit format del quartet de corda al d’orquestra de cambra. A banda, Pons dirigirà dos concerts simfònics amb Wagner com a inspiració. Un, titulat ‘De la influència a Wagner a la influència de Wagner’, serà amb la ‘Simfonia núm. 8’ de Schubert i ‘El cant a la terra’ de Mahler. L’altre concert, ‘L’Anell sense paraules’, serà la interpretació de la síntesi que Lorin Maazel va fer de les parts instrumentals de l’obra de Wagner.

A més, la temporada inclou recitals d’Iréne Theorin i Piotr Beczala, el ‘Conte de Nadal’ d’Albert Guinovart que es va estrenar la temporada passada i un concert händelià de Le Concert d’Astrée sota la direcció d’Emmanuelle Haïm.

Pel que fa a la dansa, la temporada 2018-2019 n' inclourà quatre espectacles: ‘Don Quixot’ de la Compañía Nacional de Danza, tres coreografies de Jiri Kylián a càrrec de l’Opéra de Lyon, ‘Zaguán & Alento’ del Ballet Nacional de España i tres peces d’It Dansa.