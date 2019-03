Los Bravos, ‘trending topic’ En blanc i negre

La xarxa ha trontollat aquesta setmana amb l’estrena de dos dels tràilers més esperats de l’any: el de la tercera temporada de Stranger things i el de Once upon a time in Hollywood, la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Brad Pitt. Per una qüestió purament generacional, la nova entrega de la sèrie dels germans Duffer va resistir tota la jornada com a trending topic mundial indiscutible, mentre que el film del director de Pulp fiction va anar desapareixent dels primers llocs, cedint pas, a mitja tarda, a l’anunci de la nova pel·lícula de Bill & Ted, un èxit dels noranta.

Però a Espanya va haver-hi un nom que va mantenir a la pel·lícula de Tarantino com a notícia cultural del dia, el d’uns vells coneguts de la música dels anys seixanta: Los Bravos. Icones de la música beat espanyola, la seva música sona al tràiler de Once upon a time in Hollywood amb Bring a little lovin, una cançó escrita pels australians The Easybeats i que va publicar el grup madrileny l’any 1968. És conegut que Tarantino cuida fins al més mínim detall tot el que sona a les seves pel·lícules, d’aquí que no sembli tan remotament estrany la inclusió de Los Bravos, que, a més de fer moltes cançons en anglès, van ser l’únic grup espanyol en aconseguir un top 4 a les llistes d’èxit dels Estats Units, amb Black is black l’any 1966. Una gesta sense precedents i que va tardar 30 anys a superar-se, quan Los del Río van conquerir el món amb la seva Macarena.

Periodistes musicals com Diego Manrique i Manu González van afanyar-se a reivindicar la memòria del grup, i durant tot el dia molts dels seguidors van viralitzar les seves cançons a la xarxa: La moto, Los chicos con las chicas, Trapped... Un fet mai vist per a un grup espanyol dels seixanta que, en plena era digital, semblava resignat a restar oblidat en velles cubetes de discos de vinil. El que està clar és que si Tarantino va poder recuperar John Travolta i Pam Grier, també podia fer-ho amb Los Bravos, encara que sigui per un dia.