Los Excéntricos, Premio Nacional de circ

La companyia Los Excéntricos rebrà el Premi Nacional de circ 2020 del ministeri de Cultura per "haver sigut mestres i exploradors de nous formats contemporanis sense perdre de vista els aspectes més tradicionals" i "per la seva capacitat de portar a terme un finíssim treball tècnic i artístic que es caracteritza per la seva transversalitat i la seva voluntat de no posar límits a la figura del pallasso". El premi està dotat amb 30.000 euros.

Los Excéntricos van néixer l'any 1996 a partir de la unió del duet format per Marceline i Sylvestre (Barcelona, 1983) i Zaza, membre fundador del Cirque Bidon (França, 1975). La companyia va guanyar el Premi Nacional de cultura de la Generalitat el 2011. Entre les seves creacions destaquen Miscel·lànies, La balsa, Rapsodia in Clown, Música Maestro! i Rococó Bananas.