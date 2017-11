Los Modernos fan 15 anys amb el millor de la seva història

Los Modernos celebren aniversari. El duet còmic format per l’uruguaià Pedro Paiva i l’argentí Alejandro Orlando fa 15 anys que és als escenaris i vol celebrar-ho amb un espectacle festiu que faci oblidar als espectadors el que els preocupa. “Celebrar un aniversari és explicar què has estat fent durant tots aquests anys”, afirma Paiva. Seguint aquesta idea, amb Orlando han repassat de dalt a baix els seus set muntatges, n’han tret els moments més significatius i els han unit en un conglomerat de textos i cançons a Los Modernos, 15 años.

L’obra, que es pot veure a la Sala Muntaner des del 9 de novembre fins al 17 de desembre, recorre la trajectòria del duet als escenaris des del seu naixement el 2002 a Córdoba, a l’Argentina, fins a la seva última creació, El musical. “Hi ha textos que feia més de 10 anys que no interpretàvem. La gent que ens coneix hi veurà fragments d’espectacles que són com ecos del passat, i els que no ens coneixen descobriran la nostra essència i la nostra manera de fer humor”, subratlla Orlando. Los Modernos, 15 años arriba a Catalunya després de passar per l’Argentina, on es va estrenar i ja se n’han representat una cinquantena de funcions. Tots dos còmics asseguren que els costa explicar els seus espectacles als que no els han vist mai. “Preferim dir que Los Modernos som un misteri que només es pot revelar anant-nos a veure”, bromeja Orlando. Tot i això, sí que donen algunes claus sobre les seves propostes escèniques, que consisteixen en teatre humorístic sense improvisació. Paiva destaca que els trets característics són “el fet de tenir un discurs universal i de cuidar molt el llenguatge”, com també un vestuari que els defineix i els ha acompanyat al llarg de la seva història: les faldilles, els anells i les sabates de taló.

Seguint aquestes premisses, el mosaic escènic que presenten a la Muntaner està format per textos breus, d’uns dos minuts de durada, que s’encadenen amb cançons rítmiques interpretades per ells mateixos a cappella. “No seguim una estructura teatral clàssica amb un fil conductor que aglutini els fragments. Los Modernos, 15 años és una suma de diversos textos curts, cadascun dels quals té principi, nus i desenllaç”, apunta Paiva. Aquesta estructura, diu, els serveix per “mantenir una dinàmica interessant i perquè l’espectador sempre estigui alerta” al llarg de l’hora i mitja de durada de l’obra.

Bromes de temes universals

A les obres de Los Modernos no hi ha referències a la realitat política ni mencions de personatges públics de l’Argentina ni de l’Uruguai. “Parlem de coses universals i, així, ens obrim a molts més públics d’arreu del món. Tractem temes que tant poden fer riure un mexicà com un xilè o un català”, diu Orlando. Així, l’espectacle és un contenidor d’humor blanc on caben textos sobre la depilació masculina, el pas del temps, els Reis d’Orient, l’optimisme i el pessimisme. Fins i tot s’inventen un idioma, que han batejat com a esperant, i l’utilitzen per explicar un conte clàssic a la seva manera.

Paiva considera que, com a humoristes, estan “obligats a sorprendre”, de manera que opten per “parlar de les coses que són inesperades amb una lectura original” i esquivar “aquells temes que el públic pot estar tractant a cada cantonada”. “Vam néixer durant una crisi profunda a l’Argentina, però a les nostres obres no en parlàvem i la gent es podia treure les preocupacions del cap”, recorda Orlando, que defensa “el poder curador de l’humor”. Per això arriben a Barcelona amb el propòsit de fer oblidar cabòries i “llançar alegries als espectadors”.

Los Modernos tenen una relació especial amb la capital catalana, que els va acollir just quan començaven. El duet hi va residir entre el 2003 i el 2006 i la seva estada els va servir “per veure que era possible viure amb dignitat de la comèdia”, recorda Paiva. Des d’aleshores hi han vingut cada un o dos anys i han portat els seus espectacles en sales com el Teatreneu, el Teatre Condal i la Muntaner.