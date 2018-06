Los Planetas brillen en la primera nit del Vida

Los Planetas han brillat aquest dijous en la primera nit del Vida Festival. Davant un públic plenament entregat a un dels caps de cartell d’aquesta cinquena edició del festival, la banda granadina ha demostrat per què és un dels grans referents del pop a l’estat espanyol. Els temes del disc publicat fa poc més d’un any, 'Zona temporalmente autónoma', s’han mesclat amb un repertori ple d’emblemes dels anys 90.

Abans de la seva actuació, el director del festival, Dani Poveda, ha adreçat al públic un missatge enregistrat amb el qual feia referència al president d’Òmnium, Jordi Cuixart. “Aquest és el cinquè Vida, però no és un aniversari qualsevol perquè falta Jordi Cuixart entre el públic”, ha destacat Poveda, que ha reclamat que el líder independentista sigui alliberat de la presó.

Puntuals a dos quarts de dotze de la nit, els primers acords d’’Islamabad’ de Los Planetas han començat a sonar a l’escenari Estrella Damm i han desfermat els aplaudiments del públic, que immediatament ha alçat una infinitat de telèfons mòbils per immortalitzar un dels grans concerts d’aquesta primera jornada del Vida. Al llarg d’una hora i mitja, la banda liderada per Jota ha interpretat alguns dels seus temes més clàssics, remuntant-se als primers àlbums. Així, no han faltat cançons dels discos 'Super 8' (1995) i 'Una semana en el motor de un autobús' (1998). L’antològic repàs dels granadins també ha passat per 'Unidad de desplazamiento', publicat l’any 2000, amb el popular 'Un buen día', corejat per les milers de persones que gaudien del concert. Enmig de records, els granadins també han fet un lloc als temes més populars del seu últim treball.