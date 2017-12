Love of Lesbian i Txarango, premis ARC 2017

Love of Lesbian, Txarango i Els Amics de les Arts van ser alguns dels triomfadors en la gala de la 15a edició dels premis ARC de la indústria de la música en directe, celebrada ahir al Mercat de les Flors. L’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya va guardonar Love of Lesbian per la millor gira per sales; Els Amics de les Arts, per la millor gira per teatres i auditoris, i Txarango, per la millor gira per festivals. També va reconèixer La Pegatina per la seva gira internacional, i Maria Arnal i Marcel Bagés com a artistes revelació.

El president d’ARC, Jordi Gratacós, va explicar que el sector de la música en directe no necessita “polítiques de tapar forats ni d’aparador”, sinó “inversions de futur”. “Ja sabem que, per desgràcia, ara mateix no tenim Govern amb qui poder dialogar ni treballar, però confiem que aquest canvi de sistema que tots esperem es faci realitat ben aviat i puguem demostrar que junts, com més, millor”, va dir Gratacós després de celebrar la posada en marxa de l’Acadèmia de la Música, creada per “resoldre reptes comuns”, i recordar que cal que el Parlament la doti de “competències i recurdos”. En el seu parlament Gratacós també va agrair el retorn d’iCat a la FM, tot i que va lamentar la poca presència de la música a la televisió pública.

En la gala, en què es va concedir el premi a la trajectòria a Fede Sardà, director de la sala Luz de Gas, també es van premiar el club Jamboree, la sala Sidecar i l’Auditori Municipal i el Teatre Cal Bolet de Vilafranca del Penedès, a més del Vida Festival i la festa major de Lleida. Altres guardonats d’aquesta quinzena edició van ser El matí de Catalunya Ràdio (programa musical), Albert Pla i Tortell Poltrona (gira adaptada a públic infantil), Doctor Prats, el grup Los 80 Principales i l’Orquestra Nova Saturno.