Luca Guadagnino dirigirà una nova adaptació al cinema d''El senyor de les mosques'

L'escriptor Patrick Ness, autor de la novel·la Un monstre em ve a veure, que Juan Antonio Bayona va adaptar al cinema el 2017, treballarà com a guionista de la pròxima pel·lícula de Luca Guadagnino, director de Call me by your name.

El guió de la pel·lícula es basarà en la novel·la escrita per William Golding el 1954, El senyor de les mosques. Considerada un clàssic de la literatura anglesa de postguerra, ha sigut una lectura obligatòria en nombroses escoles i s'ha dut al cinema en dues ocasions, el 1963 i el 1990. El guió que elaborarà Ness serà fidel a la història original, després que els estudis Warner Bros hagin rebutjat la idea inicial de rodar una versió contemporània amb un repartiment femení.

A El senyor de les mosques, un grup d'adolescents naufraga després d'un accident en una illa deserta, on s'han d'organitzar per sobreviure, desproveïts d'autoritat adulta i responsabilitats. A mesura que avança la història, el relat descriu el pas dels joves cap a una faceta més salvatge que analitza fins a quin extrem pot arribar la naturalesa humana.

Els estudis de Warner Bros han intentat produir aquesta nova adaptació al cinema des del 2017, quan van adquirir-ne els drets, però fins ara no han aconseguit tancar el projecte que finalment dirigirà l'italià Luca Guadagnino. Guadagnino va rebre molt bones crítiques per Call me by your name, que va ser nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula i tindrà una seqüela confirmada pel mateix director fa un mes. Per la seva banda, el guionista del film, Patrick Ness, és un autor de novel·les juvenils que va ser nominat al Goya a millor guió adaptat per la pel·lícula Un monstre em ve a veure, dirigida per Bayona i guardonada amb el Goya a la millor direcció.