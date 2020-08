La soprano Luz del Alba Rubio reitera l'acusació d'assetjament sexual per part de Plácido Domingo

La soprano uruguaiana Luz del Alba Rubio, una de les dones que han acusat d'assetjament sexual Plácido Domingo, ha reiterat les seves declaracions sobre el cantant espanyol i ha assegurat que van ser fins i tot amb "violència" i que hi va haver també "abús de poder", al·legacions que han estat "enèrgicament" rebutjades pel tenor.

Del Alba assegura en una entrevista publicada aquest divendres al diari italià La Repubblica que, després de conèixer el tenor, "va començar un veritable assetjament telefònic". "Em va trucar fins i tot durant la nit. Un cop, passades les tres de la matinada, dormia al costat del meu marit, i em va dir: «Ah, no vull posar gelós el meu rival!»", ha explicat en aquesta entrevista que es va fer mitjançant correus electrònics i missatges de WhatsApp. Domingo, que aquest divendres a la nit i demà dissabte actua a l'Arena de Verona, ha rebutjat "enèrgicament" aquestes acusacions, que considera "extremadament lesives", segons ha informat la seva oficina en un comunicat.

La soprano ha afirmat, a més, que quan va començar a treballar amb Domingo als Estats Units, la seva parella, Marta, "immediatament va sospitar" d'ella i "tenia una actitud inquisitiva". "«Per què ets aquí?», va dir. Li vaig explicar que el seu marit m'havia citat, però ella, que estava a càrrec de la direcció, va ser molt hostil, em va mantenir al marge", ha afegit. Domingo, que s'ha declarat "desconcertat" per aquestes afirmacions, ha dit que troba molt "greu i inapropiat que s'involucri" la seva família i ha assegurat que, per contra, han donat suport a Luz del Alba Rubio durant anys, "cosa que ella mateixa ha declarat en repetides ocasions tant personalment com públicament".

"No va admetre la negativa, l'assetjament va continuar al llarg dels anys"

Del Alba explica, a més, que el tenor i director d'orquestra entrava amb qualsevol excusa al camerino i mentre estaven asseguts al sofà s'aproximava "cada vegada més i acostava les mans" a la soprano. "Van ser moviments, conductes inapropiades i fins i tot violència, perquè rebutjava amb decisió cada atreviment. No va admetre la negativa, l'assetjament va continuar al llarg dels anys, no es va rendir", ha assegurat.

Per a la soprano, el pitjor va ser que va abusar del seu poder. "Ell era el meu cap, em feia vergonya –ha dit–. Em feia petons massa prop de la boca, acostaments evidents. La invitació al seu apartament privat on la violència també va ser física perquè em va besar i no va voler ser rebutjat".

Per què no va anar a les autoritats a denunciar en lloc d'explicar-ho? Del Alba respon que va considerar que també a l'Uruguai, fins fa uns anys, "una dona no podia dir «no , ja n'hi ha prou!»" i que "per a les dones, aquests són èxits molt recents". Del Alba assegura que Plácido Domingo ha danyat enormement la seva carrera i que "si hagués sucumbit als intents de Domingo potser hagués obtingut importants contractes i ajuda".

Declaracions "greument lesives" i "mai provades"

L'oficina de Plácido Domingo insisteix en el seu comunicat que, des de fa un any, el tenor "ha estat objecte d'un judici mediàtic, basat en declaracions greument lesives i mai provades, que han minat la seva serenitat i la seva gloriosa carrera". I subratllen: "Cal recordar una vegada més que el mestre Domingo mai ha estat denunciat de cap delicte, no ha estat jutjat ni condemnat per cap tribunal civil o penal en cap país del món. Només un tribunal públic i estatal, amb totes les garanties de la llei, pot establir la certesa i la veritat dels fets que, en cas contrari, només queden en paraules".