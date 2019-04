El MNAC porta al Japó la Barcelona des del Modernisme a les Avantguardes

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) torna a internacionalitzar els seus fons: la Barcelona des del Modernisme fins a les Avantguardes és la protagonista d'una exposició amb 120 obres, 50 de les quals són de la col·lecció del museu, que es podrà veure en cinc ciutats japoneses: Nagasaki, Himeji, Sapporo, Shizuoka i Tòquio.

L'exposició porta per títol 'Barcelona. La ciutat dels miracles artístics. L'essència de l'art modern català des del Modernisme fins a les Avantguardes' i està organitzada pel MNAC juntament amb el Nagasaki Prefectural Art Museum i el diari 'The Kobe Shimbun'. Les obres –dibuixos, escultures, pintures i fotografies– són d'artistes destacats com Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Antoni Gaudí, Puig i Cadafalch, Joaquim Sunyer, Isidre Nonell, Joaquim Mir, Ricard Canals, Josep Maria Jujol, Gaspar Homar, Juli González, Mela Mutermilch, Joaquim Torres García, Josep Clarà, Xavier Nogués, Manolo Hugué, Pablo Gargallo i Juli González. Les obres seleccionades expliquen moments com el Noucentisme, la irrupció de les Avantguardes i la fractura que va suposar la Guerra Civil.

Les obres pertanyen a les últimes dècades del segle XIX i a les primeres del segle XX, i tracen un recorregut de l'expansió de Barcelona i de l'Exposició Universal del 1888. La mostra reflecteix "les llums i les ombres del període, l'admiració dels artistes per París i la importància del cafè Els 4 Gats", expliquen fonts del MNAC en un comunicat.

Visitants a la inauguració de l'exposició a Nagasaki aquest dimecres / MNAC

Després de passar per Nagasaki, la mostra viatjarà al Himeji City Museum of Art el 29 de juny, al Sapporo Art Park el 14 de setembre, el Shizuoka City Museum of Art el 15 de novembre i, finalment, a la capital del país el 8 de febrer del 2020, on recalarà a la Tokyo Station Gallery.

El precedent brasiler del MNAC

'Barcelona. La ciutat dels miracles artístics. L'essència de l'art modern català des del Modernisme fins a les Avantguardes' és la segona gran exposició internacional del MNAC dels últims anys: el 2016 va organitzar 'Gaudí: Barcelona 1900', que es va poder veure a les ciutats brasileres de Florianópolis, São Paulo i Rio de Janeiro gràcies al patrocini de la filial brasilera d'Abertis. Amb l'organització del l'exposició, el museu va aconseguir 200.000 euros de benefici. En el cas de les exposicions japoneses, el museu no rebrà cap compensació econòmica.