El MNAC rep la donació de 254 fotografies del pictorialista Josep Maria Casals i Ariet

Després que ha estat dipositat al museu des del 2006, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha rebut la donació d'un important conjunt d'obres del fotògraf pictoralista Josep Maria Casals i Ariet (Viladrau, 1901 - Barcelona, 1986) per part de la filla de l'artista, Gabriela Casals Roig. La donació inclou 254 bromolis transportats, 1.164 diapositives en color i un ampli repertori de còpies de treball –més de 13.000 exemplars sobre paper, acetat i vidre.

Amb aquesta donació el MNAC és el centre amb més obres de Casals i Ariet. El director del museu, Pepe Serra, destaca molt especialment "la gran tasca realitzada per la família, que ha permès la preservació de l’obra de Casals i Ariet, així com la generositat de la filla del fotògraf en fer aquesta donació", segons un comunicat fet públic per la institució.

El museu compta amb obres d’altres fotògrafs pictorialistes com ara Miquel Renom, Pere Casas Abarca, Joan Vilatobà, Joaquim Pla Janini i Antoni Campañà.

La producció de Casals i Ariet –comptable de professió i de formació autodidacta–, està format per paisatges muntanyencs, marines, vistes de ports, natures mortes i retrats, temes que va resoldre amb un gran sentit de la llum, els valors atmosfèrics i la composició, així com amb ple domini de la tècnica pigmentària del bromoli transportat, que atorga a les fotografies qualitats pròximes als gravats a més d’una estabilitat més gran.

Casals va donar a conèixer la seva obra en diverses exposicions celebrades a l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya –institució de la qual va ser soci– i en altres mostres locals, nacionals i internacionals. L'any 1994 va ser objecte d'una primera retrospectiva, 'Casals i Ariet, el darrer clàssic' (Centre Cultural de la Fundació la Caixa, Vic).