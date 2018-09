Macaco, Zoo i Dàmaris Gelabert actuaran a la Festa per la Llibertat de l'Onze de Setembre

Macaco, Zoo i Dàmaris Gelabert participaran en la Festa per la Llibertat que cada any organitza Òmnium Cultural en el marc de la Diada, que enguany estarà marcada per l’absència del president de l’entitat, Jordi Cuixart, en presó preventiva des de fa gairebé onze mesos. Segons el comunicat d'Òmnium, la jornada reivindicativa posarà especial èmfasi en "la situació de la resta de presos polítics i exiliats i en la denúncia de la repressió a l’estat espanyol".

La Festa per la Llibertat tindrà lloc al passeig de Lluís Companys entre les 10 del matí i les 11 de la nit i també inclourà activitats familiars i espectacles de petit format i teatre. El primer artista que hi actuarà serà Landry El Rumbero a les 11 h i a les 12 h ho farà la cantautora Dàmaris Gelabert. Després d'activitats lúdiques i esportives, a les 18.30 h pujarà a l'escenari la Balkan Paradise Orchestra i a continuació els valencians Zoo; tancarà la jornada el projecte de Dani Carbonell, Macaco.