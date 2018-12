El Macba amplia les eines d’accessibilitat a les exposicions temporals i crea una nova apli

El programa d’accessibilitat del Macba creix, en tots els sentits: a més de la col·lecció permanent, s’estén a les exposicions temporals, al Macba en Família i als programes públics de la institució, i amb un nou grup de treball amb persones amb diferents graus de visió capitanejat per l’artista Ignasi Aballí i amb nom de Res a veure. “Treballar amb els col·lectius és fonamental perquè ens han fet arribar les seves necessitats”, explica la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes. Per al director del museu, Ferran Barenblit, el programa és “estructural i transversal a tot el Macba”. El projecte compta amb el suport de la Fundació Repsol i també incorpora nous col·lectius: les persones amb discapacitat intel·lectual i les que pateixen una malaltia mental se sumen a les persones amb discapacitats auditives i visuals. Una altra de les novetats és que el museu incorpora la interpretació de les visites en llengua de signes sota demanda.

Els recursos d’accessibilitat passen tant pels recursos personals com per l’ús de noves tecnologies: al llarg de l’any s’ha format el personal de sala i els educadors i hi ha un tècnic especialitzat en accessibilitat fixa, Guillem Martí, dins l’equip del museu, i també s’ha desenvolupat una nova aplicació del museu que conté audiodescripcions d’obres d’artistes com Alexander Calder -de qui el departament de restauració ha fet una de les rèpliques que es poden tocar-, Antoni Miralda, Juan Muñoz i Eulàlia Grau. Per acabar, hi ha casos en què les condicions de conservació de les obres permet tocar els originals, com és el cas de dues escultures de Jorge Oteiza i la gran instal·lació de Christian Boltanski Reserva dels suïssos morts.