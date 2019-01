El Macba reclama créixer al carrer Montalegre amb la plataforma +Macba+Cultura

El Macba torna a moure fitxa per créixer al solar de la capella del carrer Montalegre, amb la creació d'una plataforma anomenada +Macba+Cultura, que serà presentada en públic dilluns a l'Ateneu Barcelonès. Després que l'Ajuntament de Barcelona firmés el pla estratègic del museu, que inclou l'ampliació, i alhora donés prioritat al CatSalut per construir-hi una nova seu del CAP Raval nord, el museu i el departament de Salut estan enrocats en un conflicte d'interessos. Si el conflicte no es resol abans, està previst que al ple municipal del febrer es voti la revocació de la cessió de la capella al museu durant 30 anys.

Segons l'anunci fet públic aquest dimecres, la plataforma neix amb "l'ànim d'establir un diàleg constructiu perquè el Raval continuï desenvolupant-se com un pol d'atracció cultural de referència amb el Macba sense renunciar a tenir altres equipaments socials de primer nivell".

Durant la presentació, que comptarà amb la participació de la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes, el portaveu de la plataforma, el galerista Joan Anton Maragall, llegirà un manifest firmat per un centenar de personalitats del món de la cultura i el teixit associatiu com els artistes Ignasi Aballí i Antoni Muntadas, el director del Museu Reina Sofia i exdirector del Macba Manuel Borja-Villel, els arquitectes Carles Ferrater i Benedetta Tagliabue, els cineastes Pere Portabella i Albert Serra, l'economista i exconseller Andreu Mas-Colell, el galerista Carlos Duran, el director general de Barcelona Global, Mateu Hernández, i les escriptores Carme Riera i Rosa Regàs.

El CAP Raval Nord està ubicat al dispensari antituberculós de Josep Lluís Sert, un edifici catalogat que ha quedat obsolet. Una de les propostes que es van posar damunt la taula per resoldre el conflicte va ser l'ampliació de l'edifici de Sert, però les instal·lacions d'una estació transformadora que hi ha al subsol de la plaça que hi ha a la vora la fa incompatible amb els usos sanitaris.