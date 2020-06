"Ara més que mai hem d'escoltar la veu dels artistes", diu el director del Macba

La pandèmia del coronavirus ha tornat a posar damunt la taula que els equipaments culturals siguin tractats com a vertaders serveis bàsics. Hi ha directors que han dit que els museus tenen cura de la gent com els hospitals, així que és fàcil imaginar-se el gran atri blanc i impol·lut del Macba, que aquest dimecres ha tornat a obrir les portes, com un hospital de l'ànima, també perquè la polèmica amb Salut per la capella del carrer Montalegre es va resoldre satisfactòriament per a tothom. La reobertura del Macba no ha tingut l'al·licient de ser en un dia festiu, així que només una desena de persones hi han acudit aquest matí. Una d'elles és la Nati, que finalment ha pogut veure l'exposició de l'artista grec Takis, prorrogada fins al 23 de setembre. "Tenia una setmana de vacances al març i el museu va haver de tancar precisament el dia que tenia previst venir".

Com marquen les normes de seguretat de la desescalada, la Nati porta mascareta i escolta l'audioguia de la mostra amb el seu mòbil gràcies a l'apli del museu. Amb la reducció de l'aforament, el Macba pot rebre unes 250 persones a les dues plantes que estan obertes.

La reobertura ha tingut un to eminentment institucional, amb la presència de la presidenta de la Fundació Macba, Ainhoa Grandes; la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats. Per a Subirats, la reobertura és un senyal de la recuperació de "la normalitat" i ha tret ferro al fet que els grans museus de Barcelona no s'hagin posat d'acord per obrir al mateix temps i convidar el públic a tornar-hi amb una campanya conjunta: "No hi pot haver sincronies en museus que tenen unes característiques molt diferents. Entre el dia 1 de juny i el dia 15 estaran tots oberts". També creu que de la necessitats de més espai de les escoles i els museus en podran sortir noves oportunitats per a tots.

El director de Macba, Ferran Barenblit, assegura que han obert "el més aviat possible" i que la tornada del públic al museu serà "gradual". "Ve un temps molt intens, ens estem retrobant amb els nostres contextos –explica el director–. Ara més que mai hem d'escoltar la veu dels artistes. L'art i la pandèmia ja van anar units en el cas de la sida, com diu el mural de Keith Haring –Plegats podem aturar la sida–, i ara en podem aturar una altra". També recorda que després del confinament obres com La naturalesa de la il·lusió visual, de Juan Muñoz, que parla de "l'isolament i la distància", agafa una nova dimensió. Així mateix, està previst que el Macba recuperi les activitats dels programes públics a mesura que la desescalada ho permeti.

L'ampliació del museu, ajornada al 2023

L'administrador del museu, Josep Maria Carreté, té controlats els efectes de la pandèmia en el finançament del museu: calcula que fins a finals d'any deixaran d'ingressar 1,5 milions d'euros, entre la venda d'entrades, el lloguer d'espais i els beneficis que els donen la cafeteria i la botiga. Amb tot, confia en el compromís de les administracions per cobrir les pèrdues entre enguany i el 2021; està previst que l'Ajuntament de Barcelona dediqui una part que rebi de la cocapitalitat cultural a pal·liar les pèrdues dels museus. Per evitar mals majors, la direcció del Macba ha traslladat al 2021 l'exposició de la col·lecció de Rafael Tous i la de Félix González Torres, i ha aconseguit un estalvi d'uns 400.000 euros. "Hem fet un exercici d'austeritat molt bèstia", diu Carreté.

La crisi sanitària del coronavirus també afecta el projecte d'ampliació del museu. "Aquests mesos els hem de descomptar, i quan puguem llançarem el concurs arquitectònic", explica Carreté. És una "incògnita", com diu ell mateix, què passarà amb els fons europeus Feder que van demanar: "Ens havien de comunicar la decisió ara, i anàvem molt justos de temps per tenir les obres acabades a finals del 2022. Com que la pandèmia ha afectat tots els països europeus, des de la Generalitat ens diuen que hi haurà una pròrroga en l'execució". Així l'ampliació s'ajorna fins al 2023.